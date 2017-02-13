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Социальные комментарии Cackle
Награждены за интерактивные программы
Интерактивные занятия для детей стали частью работы Серпуховского историко - художественного музея и вошли в блок образовательных программ. Участвуют в них, помимо серпуховских, школьники и даже дошколята из Чехова, Пущина, Протвина.
Как правило, юные посетители сначала знакомятся с известными картинами русских художников, таких как Васнецов, Поленов, Шишкин, Айвазовский, а потом, взяв кисти и краски, сами начинают творить.
За создание подобных программ министерство образования Московской области наградило благодарственными письмами директора СИХМ Людмилу Гафурову и ряд сотрудников, участвовавших в их разработке.
13 февраля 2017
Социальные комментарии Cackle
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