Награждены за интерактивные программы

Интерактивные занятия для детей стали частью работы Серпуховского историко - художественного музея и вошли в блок образовательных программ. Участвуют в них, помимо серпуховских, школьники и даже дошколята из Чехова, Пущина, Протвина.

Как правило, юные посетители сначала знакомятся с известными картинами русских художников, таких как Васнецов, Поленов, Шишкин, Айвазовский, а потом, взяв кисти и краски, сами начинают творить.

За создание подобных программ министерство образования Московской области наградило благодарственными письмами директора СИХМ Людмилу Гафурову и ряд сотрудников, участвовавших в их разработке.

13 февраля 2017