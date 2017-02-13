Воры проникли в сельский клуб

Следователи ищут деревенских «медвежатников» 
 

В эти выходные с Серпуховском районе попытались ограбить сельский клуб. Преступники выбрали объектом взлома дом культуры в Прончищево. В субботу утром неизвестная местным машина подъехала к зданию клуба. Грабители разбили стеклопакет и вскрыли решётку, чтобы проникнуть внутрь до начала рабочего дня.

Как рассказала начальник управления культуры Ольга Сидоркина, взломщики ничего не вынесли из помещения. Однако горе-грабители прихватили с собой комплект запасных ключей. Что заставило преступников ретироваться с таким малым «уловом», предстоит выяснить следователям. А пока клуб продолжит работать в обычном режиме.

13 февраля 2017



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