В Арнееве накрыли производство палёной водки
14 тысяч единиц изъятого контрафактного алкоголя потянули на кругленькую сумму
70-летний местный житель, подозреваемый в незаконном хранении и сбыте контрафактного алкоголя, был задержан сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции серпуховской полиции. Его обнаружили в одном из гаражно-строительных кооперативов на Московском шоссе.
Горе-предприниматель реализовывал алкоголь под брэндами якобы известных российских производителей. Бутылки были оклеены федеральными специальными марками, которые по результатам экспертизы оказались поддельными. Нелегальное производство располагалось в деревне Арнеево.
Контрафакт реализовывался в магазинах розничной сети по Московской области.
Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, при проведении обыска в гаражном боксе, принадлежащем задержанному, полицейскими изъято более шести тысяч единиц контрафактной водки на сумму более одного миллиона рублей. А в ходе осмотра цеха полицейские обнаружили и изъяли около восьми тысяч бутылок водки объёмом 0,5 литров.
Задержанный сейчас находится под стражей. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Горе-предприниматель может оказаться за решёткой на срок до шести лет.
13 февраля 2017
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