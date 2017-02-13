Смертельный удар в шею

В прошедшие выходные в результате пьяной драки в Протвине погиб мужчина


Как сообщает РИАМО, 11 февраля в начале девятого утра на улице Дружбы в одной из квартир дома №6 был обнаружен труп местного жителя с колото-резаной раной шеи 1967 года рождения.

Представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области сообщил агенству, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска за совершенное преступление задержали местного жителя 1969 года рождения. Преступление совершено во время совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Задержанный может оказаться за решёткой на срок от шести до пятнадцати лет.

13 февраля 2017



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