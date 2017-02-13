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Пожар на заводе в Пущине тушили 10 часов
Возгорание на предприятии удалось ликвидировать лишь с помощью коллег из Серпухова
Субботнее утро в наукограде началось с большого пожара. Огонь охватил строение предприятия «Синтезбытхим» на улице Грузовой. Сообщение о задымлении поступили в 10.34. На борьбу с огнём были отправлено 4 пожарных расчёта. В тушении участвовали 12 спасетлей из Серпухова, Пущино и Липиц.
Как рассказал старший дознаватель ОНД по Серпуховскому району Денис Шульга причины пожара установить пока не удалось. Тем не менее спасатели исключают версию поджога. Потушить пожар удалось лишь в 20.50. Огонь уничтожил большое количество пластиковых и картонных упаковок. Сложности в ликвидации пожара добавила конструкция здания по типу термоса. В самый пик возгорания температура в очаге составила порядка 3000 градусов. По сообщениям горожан пущинские пожарные продолжали дежурить у здания ночью.
Для справки: «Синтезбытхим» - предприятие, выпускающее продукцию бытовой химии, гигиены, косметики, хозяйственные товары.
Снимки очевидцев, размещенные в социальной сети ВКонтакте.
13 февраля 2017
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