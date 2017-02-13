370 тысяч для Стёпы

Жители Серпуховского района собрали почти половину суммы на лечение серьёзно больного Степана Окорокова


Печальная история восьмилетнего мальчика из Липиц, которому поставили страшный диагноз «прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна», никого не оставила равнодушным. Прогноз неутешителен: мальчики с этим недугом постепенно слабеют и к 10-12 годам навсегда садятся в инвалидную коляску. В итоге они доживают максимум до 20 лет и погибают от сердечной или лёгочной недостаточности.

Представители традиционной медицины разводят руками. Но Окороковы не отчаиваются. Они нашли в Белгороде молодого человека с похожим диагнозом, которому уже 21 год и он ходит! Связавшись с его семьёй, они получили информацию, что в Китае есть клиника, которая и помогла ему дожить до этого возраста «на ногах». Для того, чтобы отправить мальчика на лечение в Китай, родителям необходимо 830 тысяч рублей. Все понимают, что для простой семьи это огромная сумма.

Все школы, детские сады, родители учащихся Серпуховского района принялись собирать деньги как только узнали об этой трагедии. На сегодняшний день собранная сумма составляет около 370 тысяч рублей, а это почти половина денег, необходимых на лечение. Совсем скоро все денежные средства будут переведены на банковский счёт, открытый специально для сбора средств.

Помочь собрать оставшуюся сумму может каждый из нас. В наших силах подарить мальчику шанс просто жить.

Номер счёта 40817810340004194357

Наименование банка получателя: Среднерусский банк сбербанка России г.Москва

БИК 044525225

Корреспондентский счёт 30101810400000000225

ИНН 7707083893

КПП 773601001

Телефон: 89265654568 Окороков Дмитрий Николаевич (услуга Сбербанк он-лайн подключена)

Номер карты Сбербанк 4276400026855388

13 февраля 2017



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