У мужчин длиннее

У нас впереди - длинные праздники. Вряд ли кто забыл об этом, но мы на всякий случай напоминаем, что на следующей неделе россияне будут работать с понедельника до среды включительно, после чего последуют четыре выходных дня подряд. Начнём поздравлять мужчин с Днем защитника Отечества.

В федеральной службе по труду на этот счёт дают пояснения: «В целях рационального использования рабочего времени правительство ранее приняло решение о переносе выходного дня с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля. Таким образом, получились удлинённые выходные с 23 по 26 февраля включительно. Всего четыре дня. При этом, на следующую среду приходится предпраздничный рабочий день, который сокращён на 1 час».

Дамам в нынешнем году повезло меньше. «Праздник приходится на среду, и в связи с ним будет один выходной. Предпраздничный рабочий день, приходящийся на вторник 7 марта, будет короче на один час», напомнили в ведомстве.

13 февраля 2017