Особенности современных утеплителей

Рынок современных отделочных материалов изобилует новинками.

Особенно радуют строителей инновационные утеплители. Сегодня можно с уверенностью назвать несколько брендов, выпускающих качественную продукцию для теплоизоляции. Но среди всего многообразия выделяются материалы Isoroc.

Применение и свойства продукции Isoroc

Изорок является брендом, предлагающим утеплители в формате минераловатных плит. Благодаря использованию такой каменной ваты можно:

сократить нагрузку на фундамент;

решить вопросы влаго- и шумоизоляции;

уменьшить пожароопасные параметры сооружения.

С помощью минераловатных плит Isoroc полезная площадь здания увеличивается, а термическое сопротивление ограждений сооружения возрастает.

Продукция «Изорок» имеет массу преимуществ. Ключевым достоинством материала выступает его низкая теплопроводность. За счет наличия большого числа воздушных пор, конденсирующих тепло, минплиты приобрели отличные теплоизоляционные свойства. Использование этого материала обеспечивает защиту здания от холодов и сквозняков. Соответственно, энергозатраты сокращаются.

Немного о материалах Isotec

Не только продукция Isoroc отличается высоким качеством и надежностью. Изотек является другим известным производителем, выпускающим качественные материалы. Бренд предлагает современную продукцию для решения вопросов:

звукоизоляции;

огнезащиты;

теплоизоляции.

Производственная линейка торговой марки включает несколько видов матов, плит и цилиндров, созданных на основе каменного сырья (базальтовой ваты) и стекловолокна. Продукция Isotec подходит для защиты трубопроводов, бойлеров, резервуаров, печей, воздуховодов. Материалы, выпущенные этой торговой маркой, можно использовать не только для изолирования больших конструкций. Их можно применять для защиты малогабаритных объектов. Современный утеплитель подходит для теплоизоляции дымо- и газоходов, индустриальных сетей, трубопроводов в промышленных масштабах.

Инновационная разработка, позволяющая решить несколько проблем, отличается уникальными свойствами. Технический утеплитель характеризуется гидрофобностью, стабильностью форм, экологической чистотой, низким порогом теплопроводности. Это негорючий современный материал, который устойчив к вибрациям и образованию коррозии. Еще одной особенностью продукции «Изотек» является высокий показатель шумопоглощения.

09 февраля 2017