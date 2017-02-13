Преимущества аренды спецтехники

Сегодня взять в аренду спецтехнику достаточно просто

Но не каждая специализированная организация может предоставить выгодные условия и тот вид транспортного средства, который вам нужен. Компания «ЮгБетон» имеет в своем арсенале большой автопарк, в котором в отличном состоянии содержится любая спецтехника на все случаи жизни. Если вы решили взять технику во временное пользование, то обязательно заключайте договор на данную услугу, в котором необходимо обговорить все нюансы – сроки, условия, с экипажем или без экипажа, за чей счет транспортное средство будет ремонтироваться, кто будет нести затраты на топливо, размер оплаты и т.д.

Купить или взять в аренду: что лучше

Аренда спецтехники в Чехове http://www.b-30.ru/services/uslugi_spectehniki/ в «ЮгБетон» поможет решить множество проблем. К примеру:

Компания имеет большой выбор спецтехники. Это и техника, которая позволит выполнить подъемные работы, к примеру, краны. Также есть в наличии коммунальный и строительный автотранспорт, к примеру, машины, с помощью которых вы сможете убрать снег на территории, бетономешалки и многие другие. В аренду можно взять экскаваторы и другие виды дорожной спецтехники.

Исходя из перечисленного ассортимента, нужно выделить такое весомое преимущество, как экономия денежных средств. Если вы занимаетесь строительством объектов, то не все виды автотранспорта будет целесообразно приобретать в собственное пользование, так как есть та спецтехника, которая используется в работе редко, а стоит дорого, поэтому аренда – это самый оптимальный вариант.

Экономия времени. Для того чтобы приобрести спецтехнику в собственное пользование, важно пройти ряд процедур с оформлением, на что потребуется время. Также необходимо нести затраты на содержание автопарка, заработную плату сотрудников, запчасти и расходные материалы, ТО и т.д. Если вы не готовы к выше перечисленным трудностям, то лучше оформить договор на временное пользование Компания «ЮгБетон» предоставляет широкий выбор, высокий уровень обслуживания и упрощенную форму оформления аренды.

Весомым преимуществом будет и то, что во время аренды спецтехники вам при необходимости будет предоставлена высокопрофессиональная команда специалистов. Так, вам не нужно будет тратить время и дополнительные денежные средства на поиск работника, который умеет управлять тем или иным видом техники. К тому же можно взять оборудование на тот промежуток времени, который вам требуется. Не нужно беспокоиться о возможном ремонте спецтехники, о том, где она будет стоять и как ее содержать.

Для многих арендаторов преимущественным является тот аргумент, что за технику, которую вы возьмете напрокат, не нужно платить налоги.

По материалм сайта http://www.b-30.ru/

09 февраля 2017