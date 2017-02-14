Школам дадут 10 миллионов

Два образовательных учреждения Серпуховского района впервые получили гранты в размере более пяти миллионов рублей

Куриловскую гимназию и Дашковскую школу признали лучшими в Московской области за 2016 - 2017 годы за высокие показатели качества образования и условия, в которых обучаются дети.

Всю процедуру конкурса мы узнали у начальника управления образования Серпуховского района Марины Дудорис: - Академия социального управления проводит оценку состояния муниципальных систем образования, качества образования, материально-технического оснащения, безопасного содержания детей в наших школах, - разъясняет Марина Алексеевна. - Сбор данных производится следующим образом. Существует региональная система электронного мониторинга. В ней заложены таблицы, которые заполняют операторы наших школ, там отражены основные показатели. Например, результаты ЕГЭ, ОГЭ, муниципальных, областных, Всероссийских олимпиад, организация горячего питания, комплексная безопасность. На основе этой информации региональные операторы Академии выбирают лучшие школы. И в этом году нам, наконец, впервые посчастливилось попасть в этот список.

Что сказать? Победа действительно очень серьёзная. В «гонке» за миллионами, которые, кстати, пойдут на стимулирующие выплаты учителям, приняли участие 1387 областных школ. И только 75 из них получают гранты, и надо сказать, достаточно серьёзные. В скором времени Куриловская гимназия станет счастливым обладателем 5 193 000 рублей, а Дашковская школа - 5 045 000 рублей. 75% с каждой суммы уйдёт на выплаты педагогам, а 25 % - руководителям. Что же такое стимулирующая выплата? Это фонд заработной платы, который раздаётся по результатам достижений определённого учителя. По решению управляющего совета школы будут названы те суммы, которые педагоги заработали собственными усилиями. Так что весомость приятной прибавки к зарплате будет напрямую зависеть от результатов педагогической деятельности каждого учителя.

14 февраля 2017