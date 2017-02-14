Регион накроет штормом
Нынешняя непростая зима продолжает испытывать наши нервы, то снег подкидывает, то морозы насылает, которым на смену сразу же плюсовая температура приходит. Вот и в ближайшие дни, по данным гидрометеорологического бюро Москвы и Московской области, на территории Серпуховского региона ожидается смена минусовых и плюсовых значений температур, что может вызвать обледенение дорожного покрытия.
Отдел ГИБДД МУ МВД России «Серпуховское» предупреждает, что в связи с осложнением дорожных и метеорологических условий, водителям транспортных средств необходимо соблюдать дистанцию, не превышать скорость, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.
Особую осторожность надо проявлять в тёмное время суток при проезде нерегулируемых пешеходных переходов и мест, где большая вероятность появления людей на дороге.
Пешеходам в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости рекомендовано пользоваться световозвращающими элементами и учитывать, что гололедица, снежные накаты на дорогах увеличивают тормозной путь.
14 февраля 2017
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