Вечная тема любви в музейных стенах
Вчера, накануне Дня влюбленных, в СИХМ открылась выставка «Двое».
На ней представлены картины, плакаты и скульптура различных стран и эпох. Многие экспонаты взяты из запасников музея и демонстрируются впервые.
Тематическая экскурсия по музею – возможность окунуться в любовную лирику сюжетов Н.С.Гончаровой, К. Юона, работ С.Т. Коненкова и многих других мастеров.
Во время открытия выставки в Белом зале звучали музыка, стихи о любви, зачаровывал голос известной певицы Ольги Синельниковой.
Для детей был устроен мастер-класс по изготовлению оригами в виде сердечек.
В течение всего мероприятия проходил квест «Палитра любви», победители которого получили сертификаты на бесплатное семейное посещение любого музея Московской области
14 февраля 2017
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