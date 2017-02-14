Вечная тема любви в музейных стенах

Вчера, накануне Дня влюбленных, в СИХМ открылась выставка «Двое».

На ней представлены картины, плакаты и скульптура различных стран и эпох. Многие экспонаты взяты из запасников музея и демонстрируются впервые.

Тематическая экскурсия по музею – возможность окунуться в любовную лирику сюжетов Н.С.Гончаровой, К. Юона, работ С.Т. Коненкова и многих других мастеров.

Во время открытия выставки в Белом зале звучали музыка, стихи о любви, зачаровывал голос известной певицы Ольги Синельниковой.

Для детей был устроен мастер-класс по изготовлению оригами в виде сердечек.

В течение всего мероприятия проходил квест «Палитра любви», победители которого получили сертификаты на бесплатное семейное посещение любого музея Московской области

14 февраля 2017