Игорь Цапов: «Знал, что вернусь живым»

Накануне годовщины вывода войск из Афганистана мы встретились с руководителем серпуховского отделения «Боевого братства» и поговорили о том, какой он запомнил ту войну.

Сегодня - первая часть беседы



Война - зло. С этим согласится любой, особенно сегодня, когда ежедневно планета содрогается от взрывов и тысячи людей оплакивают потери. Но война - это и кусок чьей-то жизни, причём такой кусок, который невозможно ни вырвать, ни забыть. А ещё это способ понять, кто ты и чего стоишь. Именно так - как о весомой части личной истории - о войне вспоминают ветераны-афганцы.

«Родителям сказал, что в Монголии»

Игоря Цапова - кавалера ордена «Красной звезды», ветерана ВДВ, депутата и общественного деятеля - мы застали в рабочем кабинете с... пистолетом в руках.

- Вот, придумываю, как электронный прицел сюда прикрепить поудобней, - ответил на удивлённый взгляд Игорь Николаевич. - Это муляж для обучения стрельбе. У нас в 13-й школе есть курсы. Парни совсем не умеют стрелять. А случись чего, где-нибудь в горячей точке, кто будет виноват, если их убьют?

- А вы думаете, всё может повториться?

- Конечно, всегда нужно быть готовым защищать себя. Кто знал, когда мы были маленькими, что нам предстоит воевать в Афгане? Но мы-то были по крайней мере спортивными. Я рос в Серпуховском районе, учился в Данковской школе. Мы могли с другом в шесть утра, до занятий, пробежать два километра до Арнеевского карьера. Один раз специально сделали крюк, поставили рекорд - 18 километров. И учились при этом хорошо: мне до серебряной медали одной «пятёрки» не хватило, а вообще в классе на 21 человека три «золотых» и два «серебряных» медалиста. Спорт был в почёте, в армию идти хотелось. Я, к тому же, из семьи военного. Родился в Германии. Когда мне было пять, у отца закончился договор и мы вернулись в Советский союз, в военную часть Приветливое. Соответственно, я всегда ориентировался на военную карьеру. Мечтал поступать в Донецкое военное училище, но вышло иначе.

- В каком возрасте попали в Афганистан?

- В 18 лет, после учебки ВДВ. Я как только пошёл в армию, сразу понял, что попаду в Афган. Но страха не было, почему-то чувствовал, что вернусь живым. Не знаю, откуда это. Служил, прыгал как все, а по окончании учебки ко мне подошёл сержант и предложил пополнить афганский взвод. У нас пять взводов, три афганских, два - не афганских. В первом взводе у парня ребёнок родился, надо было заменить его. И я согласился даже с какой-то радостью. Бравада была перед сержантами: вот, вы тут остаётесь, а мы в Афган едем.



- А мама тоже была рада?

- Там целая история. У нас не принято было родителям говорить, что едешь туда. Зачем волновать? Все врали, и я тоже. Сочинил, что меня после учебки распределили в Монголию, что мы прилетели в Улан-Батор, часть в сорока километрах от города в степи... Но я не учёл, что Приветливое - это узел связи. Меня нашли через полтора месяца. Дозвонились. Мы как раз пришли с Панджшера и стояли в поле, ночью колонны не пускали. Всю ночь не спали, холодно, декабрь месяц. Там, конечно, теплее, но всё равно. Утром пришли и легли поспать, тут меня будят: «Тебе родители звонят». Я подумал, что меня разыгрывают, 87-й год, Афганистан - какие родители! Обругал их, лёг обратно спать. Опять за мной приходят, ведут в штаб. А там такая связь - сначала шифруется, потом дешифруется, голос не узнаешь. И отец этим неузнаваемым голосом мне: «Что ж ты, так тебя разтак, обманывал!». Самый прикол, что мы с некоторыми знакомыми ребятами тоже друг друга обманывали, что служим не пойми где, а сами были рядом друг с другом, в Афгане. Например, мой одноклассник Серёга пошёл на полгода позже и попал в Шинданд. Я ему писал, что я в Монголии, а он - что в Болгарии. А потом общий знакомый мне рассказал про него.

«Раз меня контузило»

- Вы говорите про Афган с улыбкой. Неужели не было страшных тяжёлых моментов?

- Тяжелое вспоминать не хочется, память так устроена. Например, мой сослуживец по 9-й роте Володя Борисов только в прошлом году рассказал подробности одной операции. Они с товарищем сидели в окопе, а духи гранату бросили. И граната прям между ног у его друга упала. Взрыв, дым, когда всё рассеялось, оказалось, нога у парня еле держится. Пока оказывал первую помощь, он умер от потери крови. Вот человек столько лет это в себе держал.



- А на ваших глазах что-то подобное происходило?

- С гранатой - нет. А так убивало, конечно. У меня ранений не было, только контузия. Мина рядом взорвалась. Нас отправили в Файзабад поддерживать порядок после того, как духи оттуда ушли. И вот когда мы туда шли, на нас напали. Несколько мин рядом упало, из пулемёта стали расстреливать. Это длилось минуту. А у нас в роте было 10 БМПшек, пушки повернулись и начали шерстить зелёнку. Несколько секунд - и там уже никого не было. Но контузию схватить я успел, как будто железным листом по голове - и ничего не слышно. Пушки стреляют - а у меня тишина. Дня через два прошло, но отголоски до сих пор есть. Несколько лет назад я поднимался на Эльбрус, голова потом болела больше суток. Инструктор сразу догадался, что я контуженный.



- Каким вы увидели Афганистан? Как там люди жили?

- Там был совсем другой мир. Феодальный строй в современных реалиях. Мы, советские парни, поражались изобилию бытовых товаров. У них было всё: цветные телевизоры, видеомагнитофоны, кроссовки, джинсы. Офицеры покупали себе редкости, увозили. Солдату-то вряд ли удалось бы. Разрешали взять только платок маме и парфюм девушке. Мама платок до сих пор хранит. Но мне повезло. Мы не улетали, а переходили границу пешком. Как раз 11 февраля у нас годовщина была, в 10:20. Мы вывезли, конечно, побольше. Там и варёная джинсовка Монтана, и кроссовки белые, верх отстёгивался. Это вообще было нечто. Когда я пришёл, их просили за 200 рублей - большая месячная зарплата. Не отдал, сам носил.

- Чем питались на войне?

- Когда была возможность, готовили очень вкусно. По принципу голь на выдумки хитра. Из тушёнки пельмени. А что? Мука была, соль была, вода тоже. Один парень, вообще красавчик, когда в госпитале лежал, суп освоил из сгущёнки, воды и муки. Это сладкий суп с клёцками из теста. Очень вкусно. Делали торты, назывались ДШК. Это пулемет такой. Бутылкой размалывали печенье в крошку, мешали со сгущёнкой и в военторге покупали консервированную вишню. Ей пропитывали и делали торты с вишенками, нарядные.

- А условия жизни какие?

- На базе были деревянные модули, в казарме. Ну а когда на боевых позициях - в горах, в спальных мешках. Причём там, на контрасте, 30 градусов - кажется, холодно. Потому что днём - 50, а то и 70. Поэтому самым важным для нас был питьевой режим. Обычно с водой проблем не возникало. Там же горы, а в горах ручьи, родники. Но один раз было приключение. Сидели на высоте, снизу кишлак и его заняли духи. Три дня воду не подносили, не было возможности. На улице пятьдесят градусов, всю воду выпили, от жажды губы сухие, язык опух. Спаслись тушёнкой «Завтрак туриста». Там бульон был жиденький, вот его пили три дня. А так как воды нет, посуду не мыли, вот и подхватили заразу. Один пожелтел, через месяц остальные. Гепатит.

14 февраля 2017