Украли шубы на 10 миллионов

Вчера в Серпухове грабители угнали грузовик с меховыми изделиями, ранив при этом водителя

Нападение злоумышленников произошло в том момент, когда шофёр остановился на улице Луначарского. К нему подошли трое неизвестных мужчин и ударили ножом в живот. После чего сразу скрылись на его грузовике. Водитель обратился за помощью к охраннику ЧОПа, который в свою очередь и сообщил о преступлении в полицию.

В результате раненый водитель был доставлен в серпуховскую больницу имени Семашко. По предварительным подсчётам, шубы, находившиеся в автомобили, тянут на 10 миллионов рублей. Впрочем, по предварительной информации, в бардачке машины находился дополнительный улов для грабителей - выручка от продаж с ярмарки, около 3 миллионов рублей.

В ходе расследования была обнаружена машина потерпевшего. По факту нападения и кражи возбуждено уголовное дело.

14 февраля 2017