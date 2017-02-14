Украли шубы на 10 миллионов
Вчера в Серпухове грабители угнали грузовик с меховыми изделиями, ранив при этом водителя
Нападение злоумышленников произошло в том момент, когда шофёр остановился на улице Луначарского. К нему подошли трое неизвестных мужчин и ударили ножом в живот. После чего сразу скрылись на его грузовике. Водитель обратился за помощью к охраннику ЧОПа, который в свою очередь и сообщил о преступлении в полицию.
В результате раненый водитель был доставлен в серпуховскую больницу имени Семашко. По предварительным подсчётам, шубы, находившиеся в автомобили, тянут на 10 миллионов рублей. Впрочем, по предварительной информации, в бардачке машины находился дополнительный улов для грабителей - выручка от продаж с ярмарки, около 3 миллионов рублей.
В ходе расследования была обнаружена машина потерпевшего. По факту нападения и кражи возбуждено уголовное дело.
14 февраля 2017
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