Ловили рыбу. Поймали лодку

Более полутора сотен любителей зимней рыбалки съехались на Остров Дракино, чтобы принять участие в фестивале «Рыбное многоборье»

Суббота, февраль, ещё и не рассвело толком, а рыбаки уже энергично сверлят лунки во льду дракинского карьера. Впереди четыре часа на ветру и морозе, с дрожащей мормышкой в обветренных руках. Если задать любому из них единственный вопрос «Зачем?», ответ будет предсказуем: «Люблю».

При регистрации всех обыскали

В этот день в Серпуховский район пожаловали рыбаки со всего Подмосковья и даже из столицы. А что - вступительный взнос чисто символический, призы - отменные, место, по слухам, неплохое. Единственный минус - вставать пришлось в четыре утра, но разве настоящего рыбака этим смутишь?

Уже из названия фестиваля понятно, что соревнования будут проходить по нескольким наиболее популярным направлениям зимней рыбалки. Это ловля на мормышку, отвесное блеснение, ловля на жерлицу, на поплавочную удочку и - раз уж на Острове есть питомник форели - ловля форели. Для женщин и детей организаторы предусмотрели отдельный зачёт. Кстати, и те, и другие могли поучаствовать в фестивале совсем бесплатно.

- Регистрация началась в восемь утра, по спискам у нас около 150 участников во всех направлениях, - поведал Дмитрий Ремезов, старший судья соревнований и председатель клуба «Клёвое место». - При регистрации мы осмотрели ящики каждого участника, чтобы исключить возможность проноса рыбы. Конечно, при таких размерах водоёма обеспечить полный контроль невозможно. Хотя народу сегодня много, и все друг за другом приглядывают. Как говорится, нет более строгого судьи, чем твой сосед-соперник. К тому же, это фестиваль, а не рейтинговое соревнование, значит, главное - хорошее настроение. На серьёзных соревнованиях, к примеру, даже перекурить нельзя, не говоря уж о горячительных напитках. А на фестивале - пожалуйста.

У форели губа не дура

Несмотря на вольный регламент, никто из участников, кажется, не собирался превращать мероприятие в пикник. Рыбаки, как птицы, разлетелись по всему карьеру, энергично заработали бурами, начали колдовать со снастями. Трудно сказать, по какому принципу они выбирали место, где обосноваться: одни дошли до дальних диких берегов, другие уселись чуть ли не на самом пляже, третьи вышли на середину водоёма. Несколько десятков человек решили попытать счастье в форелевой заводи. За улов здесь нужно было платить, зато результат - более предсказуемый, чем на диких местах. Правда, у форели свои причуды. Так как рыбу неплохо кормят, её не так просто соблазнить приманками. Можно долго перебирать разные вкусняшки, но так и не найти к рыбке подход. Впрочем, в Дракино поклёвки не заставили себя долго ждать.

- Ах ты, ёшкин кот, сорвалась! - бурно выражал разочарование молодой рыбак, только что упустивший крупный улов. - Головой в лёд упёрлась с той стороны, и спрыгнула с крючка!

А вот у Виктора, степенного директора фирмы из Москвы, ничего не сорвалось. С интервалом в 15 минут, на зависть соседям (а рыбаки в таких случаях чуть зубами не скрипят от чувств) он вытащил на блесну двух здоровенных форелей. Говорит, прикармливал специальной пастой.

- Вот, запечём в пергаменте с кизилом, - предвкушает рыбак. - Это мой любимый рецепт. И лимончику туда капнуть. Сейчас затишье, у рыбы сон, а ближе к часу дня опять может клюнуть.

Я всегда с собой беру видеокамеру

Форелятники - особая каста. Как правило, люди солидные, твёрдо стоящие на ногах. Но большинство рыбаков до сих пор относится к платной рыбалке как к роскоши. Шесть сотен за кило рыбы? Да я сейчас бесплатно наловлю, ну и пусть это будут ерши по десять граммов, зато добыча. Количеством, а не весом решил взять жюри москвич Александр Безхмельницын. Сколько окуней, плотвы и ершей в его пакете - он и сам не успевает считать. Некоторые экземпляры так и норовят выскочить из пальцев. Весь процесс Александр снимает на видеокамеру, закреплённую на штативе.

- Потом пересматриваю и выкладываю на свой канал в интернете. Люди смотрят, кто-то, может, найдёт ответы на вопросы, - объясняет рыбак, - Ну и самолюбие потешить в какой-то мере.

Пока на озере шли подлёдные баталии, родственники рыбаков и гости фестиваля могли найти развлечения на берегу. Для любителей экстрима с пятой попытки всё-таки надули огромный воздушный шар, дети с удовольствием катались на санях, запряженных в тройку лошадей. Ближе к полудню на остров прискакали казаки из Парка Дракино и продемонстрировали зрителям искусство джигитовки. Тем временем, к судейскому столу с разных концов карьера начали подтягиваться порядком уставшие рыбаки. Судьям потребовались самые точные весы, чтобы оценить улов. Иной раз рыбёшку даже трудно было отыскать в пакете - настолько мала. Тем не менее, все результаты учитывались и записывались в протокол, а рыбака, сумевшего поймать самую крохотную добычу (весом меньше грамма) даже поощрили специальным призом.

У кого самый быстрый бур?

Пока жюри занималось подсчётом, рыбаков пригласили принять участие ещё в одном конкурсе и заодно согреться. «Быстрый бур» - довольно популярная рыбацкая забава. Рыбаки, вооружившись инструментами, встают в ряд и по сигналу начинают сверлить лунки. Кто первый справится с четырьмя дырками - тот и победил. Смеху на этот раз добавило то, что среди десятка мужиков оказалась одна молоденькая девушка с огромным буром. Джентльмены решили дать ей фору - две дырки, правда, и это не помогло.

Одной из наиболее значимых номинаций на подобных соревнованиях считается «Биг фиш» - приз за самую крупную рыбу. Вероятно, форелисты надеялись, что трофей уйдёт к ним, но их планы нарушил рыбак из Ступина. Молодой электрик Роман Евсеев поймал на жерлицу красавицу-щуку весом 2 килограмма 595 грамм. За это он получил от организаторов поистине оригинальный приз - путёвку на рыбалку в Заполярье. Говорят, что там щука длиной меньше метра вообще за рыбу не считается, её сразу отпускают.

- Я на этом водоёме в первый раз, сел недалеко от берега, ни с кем не советовался, сам не рассчитывал на такую удачу, - растерянно делился опытом счастливчик. Кстати, ступинцы несколько раз поднимались на пьедестал в разных номинациях, из чего можно сделать вывод, что культура рыбалки у наших соседей на высоте. Но главный приз соревнований - рыбацкая надувная лодка - досталась всё-таки серпуховичу. Две пойманных Александром Саевичем форели потянули на 3 килограмма 300 граммов - а это, как ни крути, абсолютный рекорд турнира.

14 февраля 2017