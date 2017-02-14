Мы расскажем о самом надёжном и эстетичном отделочном материале

Пластиковые конструкции - отличный отделочный материал для внешней облицовки цоколя здания. Фасадные панели Альта Профиль идеально подходят для данных целей. Производитель выпускает качественные конструкции из ПВХ уже почти два десятка лет и завоевал популярность на рынке. По ассортименту и разнообразию моделей торговая марка Альта Профиль является несомненным лидером.

Соотношение качества полимерных изделий и стоимости - оптимально. Для производства применятся отечественное экологичное сырьё, а также собственные научные и лабораторные разработки. Дизайну каждой модели уделяется особое внимание. Эстетичность панелей - немаловажный фактор.

Особенности сайдинга для цоколя

Идеальный внешний вид сооружения и надежную защиту от негативных факторов внешней среды обеспечивают фасадные панели Альта Профиль. К основным эксплуатационным и эстетическим характеристикам можно отнести долговечность, прочность, гигиеничность, устойчивость к выгоранию и многие другие достоинства.

Отечественный производитель уделяет особое внимание качеству и дизайну продукции, благодаря чему конструкции из ПВХ столь популярны на рынке отделочных материалов. Изделия из полимеров обладают следующими преимуществами:

Устойчивость к УФ-воздействию. Яркость и насыщенность цвета сохраняется до 30 лет.

Прочность. Конструкции имеют усиленную толщину, и дополнительные ребра жесткости. Сайдинг не деформируется от негативных воздействий окружающей среды (осадки, температурные перепады, влажность и т.д.) и механических повреждений.

Длительный срок эксплуатации - отличительная черта пластиковых панелей. Они могут успешно использоваться без потери эстетических и функциональных качеств до 50-ти лет!

Изделия из ПВХ не подвержены гниению и образованию ржавчины, нетоксичны

Легкость облицовочных материалов не оказывает нагрузку на фундамент (1,5 кг/м2 в среднем)

Компактные конструкции легко монтировать и транспортировать

Фасадные панели Альта Профиль производятся специально для использования в наших климатических условиях. Разброс температур и влажности не влияет на эксплуатацию продукта.

Модели в каталоге - есть что выбрать

Марка Альта Профиль тщательно прорабатывает дизайн и внешний вид каждого производимого изделия. Ассортимент невероятно широк, панели для отделки фасада дома успешно сочетаются по стилю и цветовой гамме с виниловым (или акриловым) сайдингом для облицовки стен, водосточными и дренажными системами и другими материалами для внешней отделки сооружения.

Всего в каталоге Альта Профиль для фасада можно найти 13 коллекций, отражающих всю самобытность горных пород, кладки из плитки, или же кирпича. Каждая модель сайдинга для цоколя обладает удивительной натуралистичностью. Практически идеальная имитация материалов становится возможной благодаря особой технике окрашивания, а также оформлению самих панелей. Фактурность и габариты фасадных панелей Альта Профиль идеально повторяют кладку природных материалов, или кирпича.

12 февраля 2017