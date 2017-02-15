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Социальные комментарии Cackle
Поехала на красный
Виновница ДТП чудом не въехала в автобус, полный людей
Авария произошла рано утром на перекрёстке улиц Ворошилова и 1-ой Московской. Водитель тёмного седана - девушка, проигнорировала красный сигнал светофора при повороте налево. Чудом избежав столкновения с ПАЗом четвёртого маршрута, двигавшегося по правой полосе, она выехала прямо перед белым авто. Водитель не успел затормозить и протаранил водительскую дверь виновницы ДТП. Пострадавших в аварии нет.
15 февраля 2017
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
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