Александр Шестун отчитается перед населением

Ежегодный отчёт главы Серпуховского района по итогам года пройдёт в Большевике
 

Традиционная встреча первого лица района по итогам финансово-экономической деятельности муниципалитета за прошедший год пройдёт во Дворце спорта «Надежда».
- Я всегда говорю: приходите все желающие, вход открыт, места хватит всем. Объясняю всё простым языком - какой бюджет, сколько денег заработали, кто нам их заплатил, благодаря каким налогам мы их получили, и на что мы эти средства расходовали, насколько эффективно, - пояснил Александр Шестун во время Прямой линии, которая состоялась в этот понедельник.
Мероприятие начнётся завтра в 16.00. Вход свободный.

15 февраля 2017



Социальные комментарии Cackle
Запрос о «подольских» Поклонская направила в Генпрокуратуру
Михаил Евсеев
Запрос о «подольских» Поклонская направила в Генпрокуратуру
Исправляться будут у коммунальщиков
Руслан Гасанов
Исправляться будут у коммунальщиков
Район опроверг обвинения по «Зелёному шуму»
Михаил Евсеев
Район опроверг обвинения по «Зелёному шуму»
В Госдуме создали рабочую группу по «реформе» Воробьёва
Юрий Колыванов
В Госдуме создали рабочую группу по «реформе» Воробьёва
Савинцев ответит в прямом эфире
Андрес Аасмяэ
Савинцев ответит в прямом эфире
Власти Оболенска рекомендуют не пить
Юрий Колыванов
Власти Оболенска рекомендуют не пить
centerdom







Яндекс.Метрика

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ

142203, Подмосковье, Серпухов, площадь Князя Владимира Храброго, 88, офис 349
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).