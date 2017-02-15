Александр Шестун отчитается перед населением

Ежегодный отчёт главы Серпуховского района по итогам года пройдёт в Большевике

Традиционная встреча первого лица района по итогам финансово-экономической деятельности муниципалитета за прошедший год пройдёт во Дворце спорта «Надежда».

- Я всегда говорю: приходите все желающие, вход открыт, места хватит всем. Объясняю всё простым языком - какой бюджет, сколько денег заработали, кто нам их заплатил, благодаря каким налогам мы их получили, и на что мы эти средства расходовали, насколько эффективно, - пояснил Александр Шестун во время Прямой линии, которая состоялась в этот понедельник.

Мероприятие начнётся завтра в 16.00. Вход свободный.

15 февраля 2017