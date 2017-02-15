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Александр Шестун отчитается перед населением
Ежегодный отчёт главы Серпуховского района по итогам года пройдёт в Большевике
Традиционная встреча первого лица района по итогам финансово-экономической деятельности муниципалитета за прошедший год пройдёт во Дворце спорта «Надежда».
- Я всегда говорю: приходите все желающие, вход открыт, места хватит всем. Объясняю всё простым языком - какой бюджет, сколько денег заработали, кто нам их заплатил, благодаря каким налогам мы их получили, и на что мы эти средства расходовали, насколько эффективно, - пояснил Александр Шестун во время Прямой линии, которая состоялась в этот понедельник.
Мероприятие начнётся завтра в 16.00. Вход свободный.
15 февраля 2017
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