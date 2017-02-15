Разыгрываем билеты на концерт группы «Градусы»

«Ока-инфо» снова проводит розыгрыш среди своих читателей

Хотите хорошо отдохнуть и 18 февраля, бесплатно посетить концерт группы "Градусы" в Корстоне (Серпухов)? Для того, чтобы получить заветные билет(ы), вам нужно точно угадать, сколько их разыгрывается в этот раз, и назвать порядковые номера - от 1 до 50. Ваши варианты ответов размещайте в комметариях к розыгрышу в нашей группе Вконтакте. Не забудьте лайкнуть и репостнуть новость, а также добавиться в группу - это обязательные условия конкурса. Победители из числа правильно ответивших будут определены в пятницу днём. У каждого есть шанс отлично повеселиться!

15 февраля 2017