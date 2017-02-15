Бесхозный «Везувий»

С 1982 года администрация Серпухова была истинным и единственным владельцем полигона ТБО «Рубеж»

На днях в редакцию «Оки-инфо» был доставлен пакет документов. Это оказались бумаги, которые проливают яркий свет на то, что этот полигон всегда на 100% принадлежал администрации Серпухова. Документов - более двухсот. Касаются данные, зачастую ветхие, странички непосредственно тех событий, которые - даже спустя много лет - имеют прямое отношение к экологической катастрофе на полигоне ТБО «Рубеж», или «Съяново-1», в Серпуховском районе.

Вот, например, «Акт выбора земельного участка под городскую свалку для бытового мусора г. Серпухова». В нём указывается, что работа проводится по поручению Исполкома Мособлсовета №17с/3347 от 4 марта 1982 года. Говорится также, что принятый вариант выбора (в лесу на расстоянии 500 метров от автодороги «Москва-Симферополь») «предусматривает изъятие земельного участка в постоянное пользование из земель Опытно-производственного лесохозяйственного объединения «Русский лес». Площадь - 10 га.

А вот второй любопытный документ, который сегодня является немым укором чиновникам Серпухова. Это - заключение Министерства здравоохранения СССР, выданное 3 февраля 1982 года. В нём не только указывается принадлежность объекта - «Городская свалка г. Серпухова». Но также говорится: «возможно загрязнение подземного водоносного горизонта и атмосферного воздуха при несоблюдении правил строительства и эксплуатации».

Кроме указания на дату возникновения свалки, её принадлежность городу Серпухову и её изначальной экологической опасности, бумаги свидетельствуют и о многом другом. Ведь в комплект также входят различные постановления глав Серпухова, договоры о передаче прав и строительстве, платёжные документы, свидетельство о собственности на землю под мусорным полигоном.

Городские власти настаивали на выделе им земельного участка под свалку, а потом после выбора участка с 1982 года владели им до 2003 года бесплатно, а потом на правах аренды. При этом в пользовании свалка в разное время находилась у различных городских предприятий. Так 19 апреля 1991 года «Серпуховскому производственно-техническому объединению городского хозяйства» был выдан государственный акт на право пользования землёй серии А-I №053504 - под полигон бытовых отходов.

При этом предприятия пользовались землёй - ещё раз можно подчеркнуть - бесплатно. Только 9 декабря 2003 года по распоряжению Минимущества №640 право постоянного (бессрочного) пользования уже МУП «Комбинат благоустройства» было переоформлено на право аренды, о чем «по согласованию с Главой города Серпухова заключен договор аренды… от 10 декабря 2003 года».

27 января 2004 года, исполняя постановление главы Серпухова №80 от 29 января 1999 года, МУП «Комбинат благоустройства» и ОАО «Рубеж» заключают договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды. И «Рубеж», одним из учредителей которого выступает Комитет по управлению имуществом мэрии Серпухова, становится пользователем свалки.

Из документов можно понять, кстати, как на счёт различных компаний под видом строительства 2-й очереди полигона передаются миллионы бюджетных денег. Однако в одном из судебных процессов было установлено, что администрация Серпухова не располагает ни проектной документацией, ни разрешением на строительство, ни актом приёмки законченного объекта; ни актом его ввода в эксплуатацию.

Юристы считают, что таким образом из бюджета просто выводились деньги. Это также доказывает, что полигон эксплуатировался с нарушениями, а значит об экологической безопасности жителей района и рекультивации никто в мэрии Серпухова даже не задумывался. Более того, «Рубеж» с 2009 года даже не платил арендную плату, задолжав Серпуховскому району гигантскую сумму - 180 млн Р.

Интересно, что Юрий Курченков ещё летом 2010 года с согласия учредителя - главы Серпухова Павла Жданова был назначен генеральным директором ОАО «Рубеж». Он, передавая в апреле 2011 года права аренды свалки «Съяново-1» своему ООО «Первая гильдия», озаботился тем, чтобы не повесить на неё долги. В пункте 7 договора подразумевается, что право аренды полигона буквально подарено единственной учредительнице ООО - Ольге Курченковой.

Ну, а компания «Рубеж» с лёгкой руки Павла Жданова тогда же теряется в невообразимых далях Сибири. Точнее - в Новосибирске, где её вместе с долгами району буквально, как говорят следователи, «слили». Тем не менее, Курченков в новом качестве снова рулит на свалке, а 25 октября 2011 года мэрия получила официальное свидетельство о государственной регистрации права. Предмет собственности - тот самый земельный участок под полигон бытовых отходов у деревни Съяново.

После этого глава Серпухова Павел Залесов даже издал постановление №1722. В нём говорится, что свалка находится на «территории земельного участка… принадлежащего Муниципальному образованию «Город Серпухов». Этот документ послужил причиной вооружённого захвата полигона («Бесовские пляски вокруг катастрофы»).

Должностные лица администрации Серпухова на протяжении долгих лет считали свалку абсолютно своей. Они имели возможность покрывать махинации тех, кто принимал чужой мусор и размещал здесь ядовитые, опасные отходы, прогонять через мнимую стройку бюджетные деньги. Подсчёты показывают: незаконные доходы от этого могли измеряться в миллиардах, но чиновники безнаказанно ушли на покой, оставив за собой вонь, смрад, долги и головную боль для будущих поколений.

И хотя нынешние хозяева мэрии к делам предшественников имеют только, как говорится, «институциональное» отношение, «родимое пятно» за катастрофу на мусорной свалке ложится на всех, кто так или иначе представляет городскую власть. И пока мусорная куча продолжает дымить, пятно это вряд ли сойдёт…

И напоследок предлагаем нашим читателям посмотреть занимательное видео, датированое 2011 годом - выступление на тот момент мэра Серпухова Павла Залесова, из которого становится окончательно ясно, кто конкретно несёт ответственность за полигон в Съяново.

15 февраля 2017