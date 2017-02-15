Должников превратят в банкротов
Арендаторы муниципальной собственности должны мэрии 144 миллиона рублей
Очередное оперативное совещание серпуховской администрации прошло сегодня, 15 февраля. Одной из обсуждаемых тем стала работа КУИ по взысканию задолженности по арендной плате за пользование нежилыми помещениями и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности. О результатах и задачах на 2017 год отчиталась председатель Комитета по управлению имуществом Наталья Пискарёва.
- КУИ совместно с МКУ «Правовое управление» проводится последовательная систематическая работа с недобросовестными арендаторами по взысканию задолженности. За 2016 год в суд направлено 91 исковое заявление о взыскании арендной платы за землю на общую сумму 24 миллиона рублей, удовлетворено 49 исковых заявлений на общую сумму около 13 млн рублей, - отчитывалась о проделанной масштабной работе Наталья Валентиновна. - В судах сейчас находится 15 исковых заявлений о признании должников банкротами. В общей сложности на исполнении у судебных приставов находится 44 исполнительных производства на сумму 23 млн рублей. Задачи на этот год: претензионная работа, представление интересов администрации в службе судебных приставов, в судах, будет активно вестись исковая работа по взиманию арендной платы и признании должников банкротами в случае задолженности более 500 тысяч рублей.
Получается, с нерадивыми арендаторами администрация церемониться не намерена. Однако, несмотря на такую плодотворную работу КУИ, судя по докладу Пискарёвой, на 1 февраля 2017 года задолженность по арендной плате в Серпухове составила 144 миллиона рублей.
15 февраля 2017
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).