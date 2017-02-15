Должников превратят в банкротов

Арендаторы муниципальной собственности должны мэрии 144 миллиона рублей

Очередное оперативное совещание серпуховской администрации прошло сегодня, 15 февраля. Одной из обсуждаемых тем стала работа КУИ по взысканию задолженности по арендной плате за пользование нежилыми помещениями и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности. О результатах и задачах на 2017 год отчиталась председатель Комитета по управлению имуществом Наталья Пискарёва.

- КУИ совместно с МКУ «Правовое управление» проводится последовательная систематическая работа с недобросовестными арендаторами по взысканию задолженности. За 2016 год в суд направлено 91 исковое заявление о взыскании арендной платы за землю на общую сумму 24 миллиона рублей, удовлетворено 49 исковых заявлений на общую сумму около 13 млн рублей, - отчитывалась о проделанной масштабной работе Наталья Валентиновна. - В судах сейчас находится 15 исковых заявлений о признании должников банкротами. В общей сложности на исполнении у судебных приставов находится 44 исполнительных производства на сумму 23 млн рублей. Задачи на этот год: претензионная работа, представление интересов администрации в службе судебных приставов, в судах, будет активно вестись исковая работа по взиманию арендной платы и признании должников банкротами в случае задолженности более 500 тысяч рублей.

Получается, с нерадивыми арендаторами администрация церемониться не намерена. Однако, несмотря на такую плодотворную работу КУИ, судя по докладу Пискарёвой, на 1 февраля 2017 года задолженность по арендной плате в Серпухове составила 144 миллиона рублей.

15 февраля 2017