Отмечают 100-летие заповедной зоны
Более 40 учебных заведений принимают участие в акции Приокско-Терассного заповедника «Прикоснись к живой природе».
В 2017 году наша страна будет отмечает знаменательный юбилей - 100-летие заповедной системы России. Первой государственной заповедной зоной в истории России стал Баргузинский заповедник, созданный для восстановления численности соболя. Учредил его иркутский генерал-губернатор 17 мая 1916 года, а правительственное решение было принято 29 декабря 1916 года или 11 января 1917 года по новому стилю.
В честь этого события и в год экологии Приокско-Террасный заповедник учредил акцию «Прикоснись к живой природе». Более сорока образовательных учреждений и учреждений культурного назначения откликнулись на участие в объявленной акции. В школах Серпухова и Серпуховского района проводятся экологические уроки и выполняются программы с интерактивными играми и другими мероприятиями на экологическую тему. Интерактивные игры проходят в библиотеках и школах Серпуховского района. На них дети знакомятся с растительным и животным миром заповедников нашей страны.
15 февраля 2017
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