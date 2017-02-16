Что нужно знать о дизельных генераторах

Мы расскажем всё о незаменимом устройстве резервного электропитания

Дизельный генератор является незаменимым устройством резервного электропитания на различных предприятиях, промышленных объектах, а также на частных объектах. Особое распространение такие генераторы получили на объектах, где по той или иной причине нет доступа к стационарным линиям электропередач, как например на стройплощадках. Такие устройства объединяют в себе дизельный ДВС и генератор переменного тока, которые закрепляются на стальной раме. Также генераторы включает в себя системы мониторинга и управления.

Дизельные генераторы на 400 кВт

Мощность таких генераторов позволяет их использовать в качестве основного источника питания, но в основном они рассчитаны на не очень длительный цикл эксплуатации. Также они используются как резервный контур питания, на тех объектах, где часто фиксируются перебои в подаче электроэнергии. Возможно использование в качестве мобильного оборудования, устанавливаемого на специальную колесную базу, позволяющую транспортировать установку для осуществления ремонтных работ. Даже в случае длительного использования, дизельные генераторы мощностью до 400 кВт способны экономно расходовать топливо, - http://gm-gen.ru/products/diesel_water/tag/400-kw/.

Дизельные генераторы на 500 кВт

Генераторы с мощностью в 500 кВт (подробнее) больше ориентированы на длительное обеспечение постоянного питания, нежели для кратковременных эксплуатационных циклов. Их область применения практически не ограничена, и они могут использоваться даже для отдаленных населенных пунктов. В комплекте оборудования могут входить такие элементы как защитный кожух или контейнер для утепления, в случае предстоящей работы генератора при низких температурах. Такие станции адаптированы под работу при максимальной нагрузке, поэтому выход на необходимую мощность проходит за считанные секунды. При этом случаи отказа генератора сводятся к минимуму. Для долговечных двигателей дизельных генераторов с такой мощностью задействуют жидкостные системы охлаждения.

Промышленные дизельные генераторы

Как и в случае с генераторами на 400 и 500 кВт, такие генераторы могут использовать как для интенсивной эксплуатации на протяжении длительного времени, так и в качестве аварийного источника питания. Являясь очень сложным и технологичным решением, такой генератор требует соответствующего его уровню контроля. В сравнении с менее мощными генераторами, не требующими постоянного контроля, для решений с мощностью 800 кВт и более требуется регулярный контроль с проверкой состояния установки. Некорректная работа устройства приведет к падению уровня коэффициента полезного действия и низкой энергоэффективности.

14 февраля 2017