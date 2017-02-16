Бытовки из высококачественных материалов в короткий срок

Подскажем, куда обращаться, если вам нужны универсальные строения прямо сейчас и без лишних затрат

Небольшие помещения для бытовых нужд, временного нахождения человека или складирования предметов труда, так называемые бытовки, сегодня очень востребованы. Они необходимы на любом строительном объекте, на новом, как еще не освоенном дачном участке, на частной территории, где требуется быстро и недорого возвести хозяйственную постройку. Бытовки - это универсальный вариант для тех ситуаций, когда подобное строение необходимо прямо сейчас и без лишних финансовых затрат.

Виды бытовок

По своему назначению небольшие бытовые постройки могут быть хозяйственными или жилыми. Реже используются конструкции административного, санитарно-гигиенического назначения. Каждая бытовка строится с учетом пожеланий к ее будущему функционалу. Строительная компания «Палладий Групп» выполнит заказ на бытовки по индивидуальному или типовому проекту.

Бытовки деревянные в Серпухове представлены в виде щитовых конструкций, небольших срубов, каркасных сооружений, подробности можно узнать на странице http://palladium-group.ru/bytovoki/serpukhov/. Выбор конкретного вида будет зависеть во многом от имеющегося у заказчика бюджета. Небольшая бытовка - доступный вариант в случае, когда ее возведение требуется в крайне сжатые сроки и на территории без всяких удобств. Хозяйственная постройка выполняется из качественного дерева, поэтому прослужит не один сезон, при этом не потребуется проводить никаких дополнительных работ после ее возведения. Дачные постройки, садовые бытовки более сложны по своей конструкции. Для комфорта и безопасности жильцов к постройке можно подвести разнообразные коммуникации. Стены изолируются от влаги, выполняется тепло-и шумоизоляция. В подобном сооружении можно провести не один дачный сезон до постройки капитального дома.

Настоящее Сибирское качество

Все бытовки от строительной компании «Палладий Групп» выполняются из прочной древесины от поставщиков Сибирского региона. Все пиломатериалы соответствуют требованию износостойкости, поэтому конструкция прослужит долго даже в неблагоприятных климатических условиях. Древесина также обрабатывается специальными составами, которые защищают ее от разрушительного воздействия влаги, делают неуязвимой для вредителей, защищают от ультрафиолета. Вся сборка проходит исключительно в закрытом помещении производителя, здесь же устанавливаются окна и двери, поэтому монтаж на месте занимает совсем немного времени.

13 февраля 2017