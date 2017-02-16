Ушедшая из дома девушка вышла на связь

Пропавший три дня назад подросток намеренно скрывался от родителей

В начале недели почти все СМИ региона разметили информацию о пропаже Алины Устиновой. Шестнадцатилетний подросток ушел их дома, не сказав родителям ни слова. Ориентировки на беглянку были разосланы по всем СМИ и крупным пабликам в социальных сетях. Сегодня девушка вышла на связь и сообщила о своём местонахождении.

Как пояснили в пресс-службе МВД, Алина прекрасно знала, что её разыскивают. В ходе оперативно-разыскных мероприятий, удалось вычислить её передвижения. Но девушка опередила полицию и сама дала о себе знать.

16 февраля 2017