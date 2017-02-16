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В начале недели почти все СМИ региона разметили информацию о пропаже Алины Устиновой. Шестнадцатилетний подросток ушел их дома, не сказав родителям ни слова. Ориентировки на беглянку были разосланы по всем СМИ и крупным пабликам в социальных сетях. Сегодня девушка вышла на связь и сообщила о своём местонахождении.
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Ушедшая из дома девушка вышла на связь
Пропавший три дня назад подросток намеренно скрывался от родителей
В начале недели почти все СМИ региона разметили информацию о пропаже Алины Устиновой. Шестнадцатилетний подросток ушел их дома, не сказав родителям ни слова. Ориентировки на беглянку были разосланы по всем СМИ и крупным пабликам в социальных сетях. Сегодня девушка вышла на связь и сообщила о своём местонахождении.
Как пояснили в пресс-службе МВД, Алина прекрасно знала, что её разыскивают. В ходе оперативно-разыскных мероприятий, удалось вычислить её передвижения. Но девушка опередила полицию и сама дала о себе знать.
16 февраля 2017
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