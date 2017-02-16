«Весной серпуховичи задохнутся»

На заседании Совета депутатов разгорелся спор о том, что меры тушения полигона ТБО «Рубеж» будут всего лишь временными

На прошедшем вчера, 15 февраля, заседании серпуховского Совета депутатов после того, как 20 народных избранников синхронно проголосовали за порядка дюжины решений, разгорелся горячий спор. Темой стала одна из самых обсуждаемых на сегодняшний день проблем, полигон ТБО. Зам мэра Алексей Воробьёв ещё раз обозначил заявление, сделанное им на оперативке.

-14 февраля состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Московской области под председательством заместителя председателя областного правительства Дмитрия Пестова, на котором озвучили решение «принять первоочередные меры по тушению пожара на полигоне ТБО», - повторил Воробьёв.

Председатель контрольно-счётной палаты Михаил Шелудяков поинтересовался: «Какие технологии планируется применить?»

-Технологиями должны специалисты заниматься, - отрапортовал Воробьёв.

Но в роли этих самых «специалистов», видимо, решил выступить другой заместитель Жарикова, Олег Сотник.

-Экскаватором раскапывается место тления, туда засыпается грунт с влажностью более 70%, после утрамбовывается и делается глиняный затвор, чтобы ограничить доступ воздуха, - пояснил зам. - Сейчас требуют от МЧС, чтобы они заливали водой, но глубина там большая и воды недостаточно.

- Знаете, что мы в результате получим? - вступил в полемику с Сотником депутат Павел Гущин. - Саркофаг, присыпанный сверху землёй, внутреннее горение потушить практически невозможно. Весной-летом мы все здесь просто задохнёмся. Ведь никто не собирается эту свалку ликвидировать. Важность в том, что нет решения о рекультивации данного полигона. А это всего лишь временные меры, которые позволят потушить свалку, ну, пусть, на месяц.

- Но надо же хоть что-то делать! - воскликнул Воробьёв.

- Надо добиваться рекультивации, - рапортовал Гущин.

Как выяснилось позже, на рекультивацию одного полигона, площадью от 7 до 10 Га, уходит порядка 650 млн рублей. В этом году средства выделены лишь на три свалки. И вот досада: «Рубеж» в этот список не вошёл.

Тут уже невольно возникают конкретные вопросы. Когда же по-настоящему зашевелятся чиновники? Когда найдут средства потратится на то, чтобы сберечь здоровье жителей? Наверное, лишь в том случае, когда весь Серпухов и его окрестности полностью утонут в ядовитом дыму.

16 февраля 2017