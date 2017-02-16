Развели бабушку на 100 тысяч
Очередные мошенники вчера «надули» пенсионерку
В серпуховскую полицию вчера, 15 февраля, поступило заявление от пожилой женщины, 1934 года рождения. Обманным путём у неё похитили 100 тысяч рублей.
Как выяснилось, с утра в её квартиру в доме 18 по улице Революции поступил звонок от «внука», который рассказал бабушке, что попал в ДТП и ему срочно нужны деньги. Объяснил, что за ними зайдёт его приятель Игорь.
Через некоторое время в квартиру к пенсионерке заявился незнакомый молодой мужчина, лет 25-30. Он представился Игорем, а заполучив 100 тысяч рублей, поспешил уйти. Как рассказала бабушка, мужчина был славянской внешности, с чёрными волосами, круглолицый. На нём была тёмно-синяя куртка, тёмные брюки и затемнённые очки прямоугольной формы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
16 февраля 2017
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