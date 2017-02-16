Уже звенит «Протвинская капель»

«Протвинская капель» - городской фестиваль искусств, который обычно проходит в марте. Так будет и нынешней весной. Но отборочный тур стартовал на этой февральской неделе. 

Начались просмотры детских выступлений в образовательных учреждениях города. 27 февраля пройдёт конкурс театральных коллективов, 3 марта в городском выставочном центре откроется вернисаж детских творческих работ, 10 марта в ДЮЦ «Горизонт» будут состязаться чтецы. 

Отбор участников гала-концерта планируется с 14 по 17 марта. 

К этому времени жюри уже отберет лучшие вокальные и хореографические номера. 

Итоговый гала-концерт пройдёт на сцене КДЦ «Протон» 25 марта.

16 февраля 2017



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