В начало
Социальные комментарии Cackle
Уже звенит «Протвинская капель»
«Протвинская капель» - городской фестиваль искусств, который обычно проходит в марте. Так будет и нынешней весной. Но отборочный тур стартовал на этой февральской неделе.
Начались просмотры детских выступлений в образовательных учреждениях города. 27 февраля пройдёт конкурс театральных коллективов, 3 марта в городском выставочном центре откроется вернисаж детских творческих работ, 10 марта в ДЮЦ «Горизонт» будут состязаться чтецы.
Отбор участников гала-концерта планируется с 14 по 17 марта.
К этому времени жюри уже отберет лучшие вокальные и хореографические номера.
Итоговый гала-концерт пройдёт на сцене КДЦ «Протон» 25 марта.
16 февраля 2017
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).