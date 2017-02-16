«О России с любовью», выставка работ великого мастера фотографии Николая Платоновича Андреева, большую часть которой составили зимние пейзажи, из Серпухова перебазировалась в Чехов.

Теперь ее можно увидеть в Зачатьевском усадебном доме, где на протяжении долгих лет жили представители видных российских дворянских родов Васильчиковых, Ланских, Пушкиных, Гончаровых. В этой усадьбе бывала и Наталья Николаевна и дети А.С.Пушкина. Рядом с домом расположилась Анно-Зачатьевская церковь, в ограде которой находится некрополь семьи потомков великого поэта.

Сопровождала выставку, приуроченную к годовщине смерти Александра Сергеевича, старший научный сотрудник Серпуховского музея и внучка фотохудожника Наталья Дурынина. На ее открытии она рассказала о творчестве своего знаменитого родственника и показала о нем фильмы.

Выставка работ Николая Платонова будет работать до 10 июня 2017 года.

16 февраля 2017