Парадоксы Роспотребнадзора: ядовитый дым со свалки… безвреден

Прокуратура по предложению администрации Серпуховского района дала поручение полиции провести проверку «Съяново-1»

Сегодня, 16 февраля, на полигоне «Съяново-1» начались работы по тушению пожара и частичной рекультивации. Известная компания «Вива транс» приступила к «операции» без предоплаты, так как Минэкологии региона должно ещё запросить деньги из резервного фонда. Тем не менее, самосвалы, экскаваторы и бульдозеры уже на месте. Определены и места, откуда будут возить грунт.

Всё это стало возможным после того, как 23 января Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Серпуховского района вышла с ходатайством в КЧС при губернаторе Подмосковья. Просьба заключалась в введении на территории поселения Васильевское режима чрезвычайной ситуации регионального характера из-за экологической катастрофы на полигоне «Съяново-1» и выделении денег из резервного фонда правительства региона на тушение пожара и рекультивацию. Хотя КЧС региона собралась только 14 февраля, принципиальное решение всё же было принято.

Между тем, 15 февраля прошло совещание в серпуховской прокуратуре, специально посвящённое теме экологической катастрофы. На нём выступил Данила Ильин - заместитель руководителя администрации Серпуховского района. Он с сожалением отметил, что закон не позволяет проводить экологические проверки муниципалитету, дал предельно чёткий анализ ситуации и привёл серьёзные аргументы, которые свидетельствуют о нарушениях со стороны ООО «Первая гильдия». Фирма наплевала на целый ряд статей уголовного кодекса, посвящённых экологическим преступлениям.

Среди доводов Ильина фигурировали такие факты, свидетельствующие, что Минэкологии региона и Роспотребнадзор, обязанные контролировать «Первую гильдию», на протяжении нескольких лет этого не делали. В их действиях имеются признаки халатности, сговора и укрывательства преступлений. Об огромном вреде от ядовитой свалки природе и жителям Серпуховского района и Серпухова говорила не только вонь, бьющая в нос уже на пороге прокуратуры, но и официальные заключения различных ведомств, зафиксированные в решениях судов. В частности, в приговоре хозяину «Первой гильдии» - Юрию Курченкову.

На совещании в прокуратуре, где собрались профессионалы правоохранительных органов, выступала и Ирина Маренина - представительница Роспотребнадзора, решившая, как видно, рассмешить публику. Её речь вызвала у присутствующих недоумение и даже усмешки. Ведь она, несмотря на кричащие факты, со всей очевидностью указывающие на преступления и на нарушения «мусорной» технологии, заявила, что дым, застилающий окрестности, чуть ли не полезен для людей, а вред от ядовитой свалки только… в головах отравленных жителей.

Тем не менее, прокурор Роман Денисов дал поручение полиции всесторонне расследовать ситуацию, связанную со свалкой. Это значит, что должны быть проверены все документы, касающиеся работы «Первой гильдии», Роспотребнадзора и Минэкологии, а также опрошены их работники и сотрудники, проведены необходимые экспертизы. Конечно, надежды юношей питают, но в данной ситуации есть серьёзные основания думать, что виновных, которые всегда на виду, всё-таки найдут. А вот госпожа Маренина, распространяющая в среде прокуроров и полицейских психогенную заразу «о пользе экологической катастрофы» (заметил один из участников совещания), должна подробно рассказать, как это - работать «зонтиком» для мусорных дельцов.

Впрочем, опытные экологи считают, что рекультивация, проходящая сегодня по документам как «частичная», будет пустой тратой денег. Технология складирования горы мусора, которая должна состоять из утрамбованных слоёв, пересыпанных грунтом, была нарушена. Поэтому в теле горящей свалки могут быть огромные выгоревшие пустоты. И даже полная стандартная рекультивация желаемых результатов не даст. Приглушённый огонь вновь может прорваться на волю.

16 февраля 2017