В Серпухове шестиклассник покончил с собой

Полиция выясняет, что привело к самоубийству

Как сообщил телеканал «360», школьника обнаружили повешенным у себя дома в шкафу. Мать погибшего ребёнка находилась в соседней комнате во время совершения самоубийства. Тело двенадцатилетнего погибшего доставлено морг для судмедэкспертизы. Как удалось выяснить, мальчик являлся учеником Лицея «Серпухов». Возможно, к суициду его подтолкнула «игра», целью которой является смерть играющего. Дети находят подобные игры в сети, где анонимные ведущие дают им задания в течение определенного времени. Организаторы игры, будучи психологами подавляют волю детей настолько, что участники выполняют их приказы без сомнений. Последним заданием является самоубийство.

По данному инциденту полиция проводит проверку.

17 февраля 2017