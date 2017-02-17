Александр Шестун назвал следующего руководителя района?

Глава Серпуховского района отчитался об итогах работы в 2016 году и дал прогноз на светлое будущее

16 февраля в 16 часов в посёлке Большевик во Дворце спорта «Надежда» глава Серпуховского района Александр Шестун отчитался о работе муниципалитета в 2016 году. Это выступление, сопровождавшееся наглядными материалами, было честным и, как всегда, предельно откровенным. Он не умолчал ни об одной важной проблеме, не утаил ни одной важной цифры.

В то же время реальные показатели развития Серпуховского района были представлены максимально просто и доступно. По своей наполненности, содержательности, характеру подачи отчёт оказался образцовым. На бумаге он занял 75 страниц, однако в речи Шестуна было много такого, что в официальный письменный доклад не вошло.

Жители, собравшиеся в универсальном зале дворца, узнали, например, что в 2016 году предприятия и организации, действующие на территории района, перечислили во все уровни бюджетов около 5,4 млрд Р. Из них 80%, или около 4,3 млрд Р, «ушли» в федеральный, региональный бюджеты и внебюджетные фонды. При этом среднемесячная зарплата в районе повысилась почти до 40 тысяч Р, и по этому показателю муниципалитет опередил все города в Южном Подмосковье.

Однако, говорил Шестун и о серьёзных проблемах, которые тормозят развитие района, о несправедливой административной реформе, главной целью которой является перераспределение бюджетных ресурсов в пользу региональной власти. Не умолчал он в этот раз и о том, как представляет себе возможное будущее района, и даже назвал имя человека, который при определённых обстоятельствах может стать главой муниципалитета после того, как третий срок работы его самого на этом посту закончится.

Впрочем, подробности об интригующем выступлении Александра Шестуна, которое длилось около двух часов, и самых интересных деталях официального отчёта можно будет узнать из публикации в «Оке-инфо» в следующем номере нашей газеты.

17 февраля 2017