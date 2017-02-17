Разговор под душем

Советы для тех, кто решился на покупку душевой кабины

Узнав, что в магазине «Браво» до конца февраля будут действовать скидки на определённые группы товаров, мы решили выпустить статьи именно об этой части ассортимента. Вдруг кто-то надумает совершить покупку под акцию. Сегодня разговор пойдёт о душевых кабинах. Многие уже оценили преимущества вертикального мытья, другие подумывают. Есть несколько причин, которые заставляют людей отказаться от более привычной ванны в пользу душевой кабины. Самая распространённая - теснота. Если ванна оттяпывает кусок площадью 2 квадратных метра, то не слишком навороченная кабина - лишь один квадрат. Причина номер два - удобство. Для зрелого или пожилого человека сам процесс погружения в ванну и выхода из неё превращается в испытание. С кабиной всё гораздо проще: переступил через бортик, закрыл дверь и мойся. Третий аспект - экономия воды. Давно подсчитано, что на приём ванны уходит в среднем в два раза больше воды, чем на душ.

Итак, вы собираетесь установить душевую кабину. На какие моменты следует обратить внимание? Во-первых, определитесь, что вам нужно - полноценная кабина или простой душевой угол. Последний вариант состоит из поддона со сливом и герметичных дверок. Стенами такой «кабинки» становятся сами стены ванной комнаты, поэтому они должны быть отделаны кафелем. Уголок следует накрепко прикрутить к стенам и заделать швы санитарным герметиком, чтобы ничего нигде не подтекало. Может это не очень красиво, зато дёшево.

Куда более практичный, а в некоторых случаях и шикарный вариант - закрытая душевая кабина. Как правило, это капсула с дверьми, оснащённая всяческими примочками. Бывает, производитель оставляет кабину без крыши. Этот вариант хорош для игроков волейбольного клуба «Факел». Впрочем, стандартная высота кабины порядка двух метров позволяет большинству среднестатистических граждан помещаться внутри с комфортом.

- Для большего комфорта в кабинах средней ценовой категории есть место для сидения, - рассказал консультант «Браво» Сергей, когда мы изъявили желание опробовать кабины лично, правда, без воды. - Удобно, если оно откидывающееся - такое сидение достаточно комфортное, но много места не занимает.

В простых вариантах кабин вода подаётся из лейки душа. В более навороченных есть форсунки для гидромассажа. Это отверстия на вертикальной поверхности стенки, из которых под давлением вырываются струи воды. Чем больше форсунок - тем эффективней их воздействие. Переключая режимы, можно проработать отдельно шейно-воротниковую зону, спину, ноги, бока. Если форсунки поворотные, вы можете настроить их под свой рост и потребности. Если нет - придётся подстраиваться самим. Ценители гидромассажа утверждают, что ни на что не променяют эту процедуру после напряжённого дня. Однако не будем забывать, что у любого массажа есть противопоказания. Например, мочекаменная болезнь или проблемы с кожей.

- Не многие знают, что у душевых кабин есть функция сауны, - продолжает Сергей. - Работает она при плотно закрытых дверцах. Внутрь нагнетается лёгкий тёплый пар, можно капнуть в специальный резервуар эфирное масло - будет ингаляция. А еще у современных моделей кабин есть встроенное радио с защитой от влаги. В таком душе хочешь-не хочешь - запоёшь.

Напоследок - о ценах. Простой уголок со смесителем и поддоном стоит порядка 10 тысяч рублей, а хорошо укомплектованная кабина с гидромассажем - около 25 тысяч. Есть, конечно, и совсем уж шикарные варианты по 50 тысяч. От менее дорогих аналогов они, как правило, отличаются страной производства.

19 февраля 2017