Анатолий Афанаскин: «В Пущино нужны перевыборы горсовета»

Так же, как бывший мэр, считают и те, кто поддерживает судебный процесс против депутатов - нарушителей закона

С того момента, как прокуратура при проведении проверок деклараций депутатов горсовета Пущино обнаружила, что в них имеются «неточности», в наукограде начался весёлый «ералаш». Многие избиратели думают, что некоторые народные избранники-нарушители сами выставили себя на посмешище. Вместо того, чтобы сложить с себя полномочия, они выгнали из опороченного храма народовластия только одну «грешницу» - Елену Коломенскую. Говорят, она как юрист стала кое для кого костью горле.

Впрочем, «око государево» указало, кроме Коломенской, на депутатов Алексея Долгова, Дмитрия Киселева, Владимира Самодурова и Сергея Хаустова. И горсовет, который уже давно многими считается нелегитимным, так как в нём осталось восемь человек (менее двух третей состава), мог пойти принципиальным путём. Депутаты, пять из которых оказались «замазаны», могли снять с себя полномочия и тем самым распустить совет. Также они имели право признать, что нарушения всех пяти являются невольными и не имеют отношения к коррупции. Но представители сильной половины человечества, в декларациях которых и были умолчания о части их имущества, оказались морально слабоваты и нашли, что они как не юристы могут себе это позволить, а вот даме - как юристу это спускать нельзя.

Против такого решения проголосовали депутаты Анатолий Афанаскин и Наталья Сапрунова, которые затем подали иск в городской суд. Но их заявление даже не приняли. И у многих сложилось впечатление, что суд Пущина саботирует закон в угоду влиятельным людям. Последних кое-кто называет даже «хунтой». Поэтому к проигравшим на помощь пришёл простой избиратель - Дмитрий Воробьёв. Он посчитал, что депутаты, не сообщив в декларации обо всём своём имуществе, не только нарушили закон, но и ущемили его права. Их беспринципное, несправедливое и некрасивое решение по отношению к женщине тоже могло послужить для него мотивом.

Воробьёв подал заявление в Московский областной суд и потребовал признать неправомочным Совет депутатов этого созыва. И региональный суд принял его иск как первая инстанция, а это - уже сенсация. При этом 1 февраля на предварительном заседании суд отверг инсинуации представителя горсовета. В его роли позволил себе выступить один из нарушителей закона - сам господин Долгов. Сдаётся, это было ужасной глупостью, большой-пребольшой ошибкой, и Фемида, кажется, сочла это оскорблением правосудия. Она не вняла его доводам и назначила судебное заседание на 28 февраля.

Многие считают исход этого трагикомического дела «гадательным». Но когда удалось переговорить с Анатолием Афанаскиным - бывшим мэром и самым авторитетным депутатом среди пущинцев, он веско заявил, что оставшиеся депутаты давно потеряли право принимать решения от имени жителей Пущина. Он также выразил уверенность, что последний день февраля станет и последним днём потерявшего легитимность Совета депутатов.

- У четверых депутатов обнаружены такие же нарушения, как и у Коломенской, - говорит Анатолий Васильевич. - Как это они простили самим себе все свои прегрешения, а её из депутатов выгнали? Я считаю, что этот созыв Совета депутатов надо распустить и назначить перевыборы. И несмотря на исход дела в суде, я использую для этого все законные возможности…

19 февраля 2017