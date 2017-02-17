Свалка в Съяново - угроза десяткам тысяч людей

Почему чиновники региона, несмотря на экологическую катастрофу и чрезвычайную ситуацию, покрывают мусорных барыг?

Власти Серпухова десятки лет использовали полигон «Лесная» и потом бросили его - без рекультивации. Власти Пущино также долго валили мусор под деревней Жёрновка и тоже бросили. Власти Протвина тоже почти десять лет буквально, как утверждают специалисты, гадили под Павловкой и тоже бросили без рекультивации. Однако эти ядовитые бомбы, незаметно отравляющие почву и грунтовые воды, только часть огромной экологической катастрофы, которая разразилась в Серпуховском районе.

Сегодня главная беда, угрожающая и сотне тысяч жителей Серпухова, и тысячам людей в Серпуховском районе, - горящий полигон «Съяново-1». Свалка, давно заполнившая огромный котлован, поднялась уже на уровень 30 метров над землёй. Её отравленные недра постоянно горят, и время от времени огонь и дым вырываются на поверхность. В этой гигантской куче сосредоточено, по заключению экспертов, столько ядовитых веществ, что преступления тех, кто свозил их туда, кажутся вполне очевидными.

По словам сотрудников администрации Серпуховского района, сегодня главными виновниками являются те, кто попустительствует компании «Первая гильдия». В ходе проверок установлены нарушения границ санитарной охранной зоны полигона «Съяново-1» и правил безопасного обращения с отходами. Систематически нарушаются правила охраны окружающей среды и условия лицензирования. Однако лицензия, которая была выдана в 2011 году на пять лет - до 28 октября 2016 года, ни разу не приостанавливалась и не отзывалась, несмотря на очевидные и систематические нарушения.

Не раз и не два специалисты в своих отчётах указывали на то, в действиях руководства «Первой гильдии» - целый «букет» ярких признаков преступлений. Это загрязнение подземных вод и питьевых источников, которые нанесли вред лесному хозяйству. Это выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, что повлекло за собой «загрязнение природных свойств воздуха». Отравление земли вредными и опасными веществами. Уничтожение и повреждение лесных насаждений.

В общем, по мнению юристов, список статей Уголовного кодекса России, на которые долгие годы разрешали плевать «Первой гильдии», довольно внушителен: 246, 250, 251, 254, 261. И всё это делалось на виду у контролирующих органов, как раз и поставленных надзирать за работой полигона. Это, по словам экспертов, свидетельствует как минимум о признаках халатности их сотрудников. В то же время можно сделать вывод о том, что все последние годы они укрывали эти преступления. И думается, не за красивые глаза.

В отделе муниципальных земель и экологии администрации Серпуховского района считают, что ответственность за катастрофу лежит на минэкологии региона, управлении Роспотребнадзора, а также на Серпуховской городской прокуратуре. Ведь для возбуждения уголовного дела достаточно было взять пробы почвы, воды, воздуха и провести экспертизы. Причины «близорукости» и утраты «обоняния» областных контролёров вероятно хорошо мотивируются владельцами полигона.

Но выясняется, что дело обстоит куда серьёзнее. Сотрудники администрации подчёркивают, что в сокрытии следов экологических преступлений задействованы и члены команды Воробьева. По информации из медицинских учреждений региона, ради «красивых» цифр Ольга Забралова - первый зам председателя правительства Московской области - поручает врачам искажать отчётные показатели. Вместо смертей, вызванных онкологическими заболеваниями, причиной которых зачастую и является ухудшение экологии, им предписано указывать в посмертных диагнозах не рак… а старость. Получается, чтобы сохранить свои кресла, чиновники создают иллюзию, что показатели смертности никак не связаны с экологической катастрофой в Подмосковье.

Разруха - это не какая-то ведьма с клюкой, она в головах тех, кто постоянно мочится мимо унитаза. Примерно так говорил профессор Преображенский - герой повести Булгакова «Собачье сердце». И если люди, облечённые властью, вместо того, чтобы исполнять свой служебный долг - оберегать природу и граждан от отравлений, участвуют в коррупции, идут на фальсификации и рекламируют самих себя, то в их головах экологическая катастрофа уже разразилась.

На криминальной ядовитой свалке под Съяново чиновники вслед за мусорными барыгами тоже спешат погреть руки. А там - хоть трава не расти. И если мусор, отравляя людей, горит до сих пор, значит в Красногорске это кое-кому очень выгодно…

18 февраля 2017