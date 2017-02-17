Переплаты за капремонт не вернут

Редакция разобралась, куда делись деньги жителей многоквартирных домов Серпуховского района

В конце прошлого года мы писали (http://oka-info.ru/news/article/28479/) о сорванном в Серпуховском районе плане капитального ремонта многоквартирных домов. К концу декабря из двенадцати домов, указанных в сметной документации, не было проведено надлежащих работ ни в одном из них. Тем не менее, деньги с жителей района были собраны. Причём средства, перечисленные Областному фонду капитального ремонта, превышают запланированную сумму 4 589 018,86 рублей. По предварительным оценкам, в прошлом году областной агент успел освоить почти 17 млн рублей. Как нам сообщили в пресс-службе фонда, дома, вошедшие в программу капитального ремонта, из неё точно не выйдут. Невыполненные работы, вошедшие в смету 2016 года, будут проведены в 2017. Однако деньги, перечисленные в «общий котёл» областного фонда, никто возвращать не собирается.

«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Серпуховского района, запланированный на 2016 год, произведён и производится с нарушением обозначенных сроков выполнения, технологического процесса производства работ», - сообщили нам в МУП «Служба заказчика». Управляющая компания подала заявление в Главное следственное управление Следственного комитета с просьбой провести проверку деятельности Фонда капитального ремонта на предмет нарушения прав и законных интересов собственников многоквартирных домов. Однако дальше допросов директора коммунального предприятия дело не зашло. И заявление эффекта не возымело.

Реализация плана капитального ремонта в Серпуховском районе за 2016 год идёт из рук вон плохо. На данный момент есть дома, к которым даже не приступали, но большая часть работ сделана либо плохо, либо не завершена.

Абсурдности в ситуацию добавляют подрядчики и субподрядчики, которые не только отрывают куш от денег жителей, но делают свою работу только в удобное им время, отрицая логику и регламенты проведения работы. Например, собираясь класть мягкую кровлю в минусовую температуру.

- Дело в том, что наша оценка проведённых работ основывается на смете, которая составлена Фондом. Эта смета прошла экспертизу, с результатами которой нас никто не ознакомил, хотя и были должны, - рассказала нашему корреспонденту директор МУП «Служба заказчика» Наталья Шашкевич. - Возможно, сумма, отведённая на ремонт домов ещё ниже, чем мы предполагали. Люди откровенно переплачивают за ремонт второй год, но разницу никто не вносит на бюджет последующих годов.

Пристального контроля за своими деньгами жители многоквартирных домов могут получить при условии, если у каждого дома будет свой счёт. И переплаты по годам будут копиться на нём, а не исчезать в общеобластном фонде. Принять такое решение жители могут только общим собранием. Получается дело только за жителями - считать свои деньги или нет.

19 февраля 2017