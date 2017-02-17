Мятежный «Китеж» или Закон суров, но это закон

Что на самом деле происходит на фабрике «Пролетарий» и кто виноват в сложившейся ситуации

Противостояние между ПАО «МОЭСК», ПАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Китеж», к которому в 2006 году перешло имущество Серпуховского текстильно-швейного объединения «Пролетарий», набирает обороты. Жалобы на энергетиков ушли во всевозможные инстанции, их обвиняют в попытке обанкротить градообразующее предприятие. Что на самом деле происходит на фабрике, и кто виноват в сложившейся ситуации?

Пролетарский «Пролетарий» объединяется

Драма, развернувшаяся на старейшем текстильном предприятии, уже вышла за пределы Серпуховского района. На сегодняшний день ОАО СШТО «Пролетарий» должно энергетическим компаниям 219 миллионов рублей, сумму, по мнению руководства фабрики, совершенно неподъемную. На портале change.org перед Новым годом появилась петиция, в которой сотрудники фабрики обвиняют МОЭСК и «Мосэнергосбыт», в том, что именно по прихоти энергетиков предприятие поставлено на грань банкротства. В частности, в обращении к первому лицу государства говорится, что полуторатысячный трудовой коллектив Серпуховского текстильно-швейного объединения «Пролетарий» остался без работы, и, как следствие, без средств существования. Петиции предшествовало письмо в адрес губернатора Московской области, авторы которого утверждают, что, «начиная с 2013 года, энергетики ведут планомерную, без лишней суеты, кампанию по уничтожению нашего производственного предприятия, используя при этом законные и полузаконные методы и средства».

Что же это за «законные и полузаконные методы»? И откуда взялся такой баснословный долг? Давайте разбираться.

«Я спросил у ясеня»

Первое, в чем обвиняют энергетиков, так это в том, что с 1 июня 2013 года при том же объеме потребления электричества счета выросли в три раза. А в феврале 2014, когда на фабрике были установлены спутниковые счетчики, затраты вернулись на прежний уровень. Как пояснили в пресс-службе «Мосэнергосбыт», ОАО СШТО «Пролетарий» являлось потребителем с максимальной мощностью свыше 670 кВт. Для таких потребителей Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 установлен расчет особой категории – почасовой. Но, вопреки законным требованиям, руководство фабрики не выполнило условия и не установило счетчики, обеспечивающие почасовой учет, именно поэтому «Мосэнергосбыт» был вынужден взымать с них плату расчетным способом. Естественно, после того, как уже в феврале 2014 приборы были, наконец, установлены, потребителя стали рассчитывать по передаваемым в соответствии с этими приборами учета показаниям. Не знаю, у кого авторы письма поинтересовались, почему произошел такой скачок цены, что не могли получить ясных разъяснений. Но можно еще спросить у Правительства РФ, законно это или полузаконно – соблюдать его, правительства, постановления.

Не делай добра…

Следующий факт из письма губернатору: «в июне 2014 г «Мосэнергосбыт» в одностороннем порядке расторгает договор и прекращает поставку электричества». Но, как вы понимаете, не может энергетическая компания просто так взять и перестать снабжать электричеством какой бы то ни было объект. Я снова обратилась за разъяснениями к представителю компании, чтобы понять историю возникшего конфликта. Как выяснилось, договор, действующий с января 2007 года, действительно был разорван. Но только после серии судебных тяжб, в ходе которых энергетики пытались взыскать с предприятия огромную задолженность в сумме свыше 10 миллионов рублей. То есть фабрика просто не платила за электроэнергию в течение второй половины 2013 года и первой половины 2014-го. Добровольно оплатить долги руководство фабрики отказалось, в связи с чем ПАО «Мосэнергосбыт» вынуждено было обратиться в суд. Решениями Арбитражного суда Московской области по судебным делам А41-57074/13, А41-7687/14, А41-21979/14, А41-32109/14, А41-58441/14 исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Однако деньги с должника не взысканы до сих пор из-за отсутствия на расчетных счетах ОАО СШТО «Пролетарий» денежных средств, а также информации об имуществе должника. Разумеется, руководство фабрики было заранее уведомлено о том, что в случае непогашения долга «Мосэнергосбыт» будет вынужден расторгнуть существующий договор, руководствуясь п.53 ОПФРРЭ. Что и произошло впоследствии. Разве в этом есть что-то противозаконное? Попробуйте прийти в магазин и сказать продавцу, которому уже должны круглую сумму за товар, что денег у вас нет, и не будет, но за колбасой вы будете продолжать приходить. Мол, не обессудь, брат, просто кушать хочется. Думаю, вы услышите про себя много нового и занимательного, прежде, чем вас выставят за дверь и строго-настрого прикажут охраннику не подпускать к магазину. Но руководство фабрики, нисколько не озаботившись своим состоянием злостного должника, даже попыталось оспорить действия ПАО «Мосэнергосбыт» в суде. Разумеется, суд отказал истцу, признав действия энергетиков правомерными.

По поводу прекращения поставки электричества, о которой говорится в письме, в официальном комментарии пресс-служба МОЭСК сообщает, что отключение проведено не было, несмотря на то, что организация получила уведомление от «Мосэнергосбыта» о расторжении договора с ОАО СШТО «Пролетарий». И все потому, что «злые энергетики» сочли ООО «Китеж» предприятием, ограничение режима потребления которого, может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям. То есть, в случае введения ограничения режима потребления электроэнергии в отношении предприятия, без электроснабжения остались бы также социально-значимые объекты: канализационная насосная станция, котельная. И ответственность за это лежала бы на ООО «Китеж», о чем руководство предприятия совсем не подумало.

Как говорится, не делай добра…

Игра с Правительством в «проверь себя»

Целый год фабриканты пользовались электроэнергией, не имея договорных отношений с поставляющими ее энергетическими компаниями. При этом накопленный в прошлом долг так и не был оплачен. Когда, спустя год халявы со стороны «Пролетария», МОЭСК выставила счет, выяснилось, что за 355 дней бездоговорного потребления электричества, ООО «Китеж» задолжало энергетикам 219 миллионов рублей, так как расчет объема и стоимости бездоговорного потребления электроэнергии рассчитывается по сечению кабеля, то есть по возможной пропускной способности, а не по фактическому потреблению. Конечно, у должника от предъявленной суммы закружилась голова. Электричество для них стало золотым. А виноваты, по их мнению, во всем энергетики, жаждущие «крови» простых работяг. Поверьте, больше всего, пожалуй, автор этой статьи сочувствует простым людям, которые остались без работы и без зарплаты. Только непонятно, почему руководство ООО «Китеж» пытается переложить вину в разорении фабрики на МОЭСК, вводя в заблуждение не только свой коллектив, но еще и губернатора. Ведь из заявленной суммы в 219 миллионов ООО «Китеж» не выплатило энергетикам ни копейки, а предприятие, по их же словам, уже находится в плачевном состоянии: простаивает оборудование, нечем платить зарплату и т.д. Получается, что ООО «Китеж» обанкротило фабрику еще до того, как энергетики выставили счет за бездоговорное потребление электричества. А теперь, прикрываясь работниками СШТО «Пролетарий», пишут жалобы в высшие инстанции.

И разве МОЭСК придумал взять, да и насчитать такую баснословную сумму? Хочется, чтобы читатель понял, что в этой организации работают такие же люди, которые ничего сами не придумывают, а только исполняют законы. А рассчитывать энергию, которая потребляется без договора, по сечению кабеля, то есть в такой огромной прогрессии, - это разработка Правительства РФ, которая закреплена соответствующим постановлением № 442 от 04.05. 2012 года. И еще одна ремарка. Авторы петиции просят Правительство РФ проверить и дать правовую оценку законности и разумности действий ПАО «Московская объединенная электросетевая компания». Но, во-первых, надо отметить, что функция МОЭСК – всего лишь поставка электроэнергии, она просто осуществляет транспорт электроэнергии потребителю, при этом, еще и несет убытки из-за злостных неплательщиков. А во-вторых, фактически получается, что в петиции народ просит правительство проверить законность придуманного этим же правительством постановления!

С больной головы на здоровую

Вернемся снова к петиции. Разве не странно, что ее подписали всего 34 человека? А где остальные из заявленных полутора тысяч? Все же прекрасно понимают, что за этим «мятежом» стоит главное руководство предприятия, хозяева, которые должны были обозначить свою позицию, как-то объяснить работникам, что происходит. Вероятно, учредитель попытался свалить вину с больной головы на здоровую, разъяснив сотрудникам, что, дескать, это энергетики – хапуги, надо с ними бороться. В то же время, получается, что руководство фабрики в глубине души понимает, что по закону именно так и должно быть. Раз целый год получали электроэнергию без договора, значит, такая сумма долга имеет место быть. Поэтому людям внушили, что договор не заключался опять же по вине энергетиков. По сведениям МОЭСК, слабые попытки заключить договор стали предприниматься руководством ООО «Китеж» только в сентябре 2014 года. В феврале 2015-го в ПАО «Мосэнергосбыт» впервые с момента расторжения договора с «Пролетарием» обратилось ООО «Китеж», которое на тот момент являлось новым собственником энергопринимающего оборудования на фабрике «Пролетарий», с просьбой заключить договор энергоснабжения, предварительно подготовив все необходимые, документы. И, представьте себе, и тогда в предоставленном пакете документов отсутствовал акт допуска прибора учета в эксплуатацию, необходимый для заключения договора. То есть, спустя столько времени, в течение которого, по словам сотрудников фабрики, энергетики их футболили с договором, до сих пор не был надлежащим образом собран пакет документов. А ведь обычно документы собираются за несколько дней, руководству ООО «Китеж» же потребовался целый год. Казалось бы, мелочь. Но это с соседом можно договориться одолжить тыщенку до зарплаты без всяких бумажек. А на уровне государства без бумажки ты – букашка. И опять же не энергетики, сидящие в Подольске, придумывали перечень необходимых документов. И когда бумажная канитель, наконец, закончилась, после писем «Мосэнергосбыта» с просьбами прислать все-таки все необходимые документы, руководству «Китежа» не понравился договор, составленный по шаблону, образец которого, кстати, есть на сайте компании, и они составили протокол разногласий. Тем временем на календаре был уже конец мая 2015-го. 1 июня после дополнительного изучения протокола разногласий договор энергоснабжения, подписанный потребителем, был акцептован и со стороны ПАО «Мосэнергосбыт».

Не по-хозяйски

То есть целый год понадобился руководству «Китежа», чтобы собрать обычный пакет документов! Если руководитель (имеется в виду учредитель) так рьяно всей душой болеет за свое предприятие, что толкает сотрудников на борьбу и написание революционных воззваний, то почему бы ему было не позаботиться о коллективе и градообразующем предприятии раньше, вовремя предоставив документы и заключив договор? И не было бы этой истории. Грамотные руководители на раз решают такие проблемы. Вот что пишет некая Светлана Егорова в комментарии к очередной статье о противостоянии энергетиков и работников фабрики на одном из серпуховских ресурсов:

- Не написали только, что фабрика эта давно акционирована, и у нее есть хозяин. И только он в ответе за то, что творится в тех производственных руинах, в которых она оказалась. А людей там нет давно. Здание отделочного производства так вообще продано под какие-то богу известные склады. … мы люди местные, мы-то видим, как давно заброшена и разорена фабрика.

«Денег нет. Держимся»

Поскольку всё в той же петиции сказано, что по решению суда счета фабрики заблокированы, и она не может больше не только за коммуналку расплатиться, но и выплачивать зарплату рабочим, напрашивается вывод, что в данный момент предприятие вообще не функционирует. Приехав на фабрику и представившись блогером, интересующимся ситуацией, я попала к директору по производству Анне Олеговне Ивановой. Она согласилась не только рассказать о происходящем, но и показать цеха. По ее словам, сейчас на предприятии трудится 300 человек, работают в 3 смены, остальных сократили, когда попали в долговую яму. Анна Олеговна пояснила, что сумма в 219 миллионов совершенно неподъемная для предприятия, находящегося в кризисе. Если ситуацию не удастся перебороть, фабрика закроется и станет банкротом. Директор по производству абсолютно не согласна с такой суммой, ведь, по ее словам, в месяц предприятие потребляет электроэнергии всего на 600-800 тысяч рублей, в зависимости от сезона. Того, что перед расторжением договора уже был накоплен долг, она не отрицает, но так же, как и остальные сотрудники, уверена – в том, что так долго не могли заключить договор, виноваты энергетики. Также она поделилась, что в отдельном цеху стоит новое оборудование, которое было закуплено перед тем, как началась эта долговая история, и сейчас оно вынужденно простаивает, так как не может быть использовано. Если удастся разрешить этот конфликт, к лету планируют запустить новую линию продукции. Надеются на победу и на справедливость, в их понимании.

Прекрасно понимаю директора по производству, как человека, переживающего за предприятие, которому она отдала 9 лет жизни, волнующегося за сотрудников, оставшихся без работы. И также надо отдать должное: она могла вообще меня не принимать, сославшись на занятость или что-то еще, и уж тем более не показывать рабочий процесс. Но, на мой взгляд, ее, так же, как и остальных сотрудников фабрики, просто ввели в заблуждение относительно виновных в настоящем крахе. Да, люди пострадали, но именно от наплевательского отношения своего высшего руководства. О том, как гремела в свое время фабрика «Пролетарий», ходят легенды. А сейчас от былого размаха остались рожки да ножки. Уничтожение старейшего предприятия с богатой историей началось с рейдерского захвата фабрики финансовой группировкой «Альтаир», и нынешним московским владельцам, похоже, тоже нет дела до судьбы каких-то там жителей небольшого поселка в Серпуховском районе. Бросая на амбразуру свой трудовой коллектив, они преследуют единственную цель – отвоевать деньги и возможность не платить по счетам.

Да простит меня Анна Олеговна Иванова, которая искренне хочет сохранить предприятие, но я не увидела в цехах и двух десятков человек, не то, что бы 300. Конечно, она говорила, что даже те заявленные полторы тысячи состоят не только из сотрудников цехов, но и из торговых представителей, и мерчендайзеров, и прочего персонала, который находится в Москве. Но, по данным отела потребительского рынка администрации Серпуховского района, в настоящий момент на налоговом учете в районе от фабрики «Пролетарий» находится всего 29 человек. И, говорят, что, когда глава Пролетарского поселения услышал, что в Правительство РФ собираются отправить фотографию, на которой будут изображены 800 работников фабрики – жителей поселка, он пришел в недоумение. В поселке проживает всего 4 тысячи человек. Если исключить из списка детей и стариков, то все остальные должны быть работниками текстильной фабрики.

В настоящий момент есть решение Десятого арбитражного апелляционного суда от 13 декабря 2016 года, согласно которому следует взыскать с ООО «Китеж» необоснованное обогащение в сумме 219 116 798 руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 3 465 210 рублей в пользу ПАО «МОЭСК». При этом ПАО «МОЭСК» готово рассмотреть возможность заключения соглашения, которым может быть предусмотрена рассрочка платежа, так как, по словам руководства энергетической компании, на самом деле банкротство предприятия не является для них самоцелью. Однако может стать вынужденной мерой, если не удастся достигнуть консенсуса. И происходящее - всего лишь следствие соблюдения закона. Какие бы популистские акции не устраивало руководство «Китежа», манипулируя простыми сотрудниками, играя на чувствах оставшихся без работы людей, выход один – соблюсти закон или его отменить. Но, несмотря на то, что ресурсные организации пытаются разрешить спор цивилизованно, действуя в правовом поле, ООО «Китеж» продолжает стряпать «массовые» обращения «трудящихся», которые, по сути, очень похожи на клевету, порочащую деловую репутацию энергетиков. И, вероятно, вся эта «революционная» кампания направлена на одно – формирование общественного мнения с целью повлиять на судебные решения и уйти от справедливой финансовой ответственности за собственные просчеты, а может быть даже и правонарушения отдельных горе-бизнесменов

18 февраля 2017