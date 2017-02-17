Жариков продолжает передел

Серпуховская администрация решила не ограничиваться сносом палаток и маленьких магазинчиков, переключив внимание на предпринимателей средней руки

Ещё не остыли в памяти истории с исчезающими по всему городу ларьками, как, очевидно, начинаются новые. Только на этот раз мэрия Серпухова замахнулась на рыбку покрупнее. Целью стал владелец сети магазинов «Тагет» Александр Чурсин. Теперь торговое здание, в котором серпуховичи и даже жители соседних городов уже давно привыкли покупать стройматериалы, может буквально повиснуть в воздухе - серпуховский Комитет по управлению имуществом пытается через суд вернуть муниципалитету законно купленный Чурсиным участок земли рядом с «Тагетом», который находится на Северном шоссе, 34. Речь о парковке для клиентов магазина, которую в 2013 году согласовал на тот момент главный архитектор Серпухова Максим Долгушев.

Миллион - на счёт КУИ

Чтобы лучше понять эту новую историю, мы обратились к человеку, которого по праву можно назвать пострадавшим, Александру Чурсину, и самым правдивым свидетелям - документам.

- В 2009 году Комитет по управлению имуществом предоставил мне в аренду на три года земельный участок для благоустройства. Я исправно платил, всё это время приводил в порядок эту территорию. В 2012 году мне продлили договор аренды ещё на три года и по истечении аренды имел преимущественное право на заключение договора аренды земельного участка на новый срок. То есть, договор были обязаны продлить до 2018-го. Однако в декабре 2014-го я узнал, что Комитет по управлению имуществом разместил в «Серпуховском вестнике» постановление №1957 о продаже этого земельного участка. Тут же подал заявление на приобретение его в собственность за указанную в объявлении цену - а именно за миллион рублей. Согласно статье 38 Земельного кодекса РФ земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, не может быть выставлен на торги, арендатору принадлежит преимущественное право его покупки. На расчётный счёт КУИ я внёс указанную сумму в размере миллиона рублей. Договор аренды был расторгнут, а заключён купли-продажи.

Два года я владел этим участком, но по каким-то своим усмотрениям администрация Серпухова подала в суд, чтобы признать договор купли-продажи от 24 декабря 2014 года недействительным, ссылаясь на решение Совета депутатов № 374/40. И это невзирая на то, что сроки исковой давности уже прошли. Утверждают, что должны были проводиться торги. Но они говорят о пункте, который касается вновь сформированных участков. Это не мой случай, я арендовал землю на момент её приобретения уже более пяти лет.

Ещё одним предлогом для того, чтобы забрать землю, у администрации стало изменение вида разрешённого использования участка с «для благоустройства» на «склады-магазины розничной и оптовой торговли». Хотя в статье 11 Правил землепользования и застройки Серпухова сказано: «При изменении основного, условно разрешённого и (или) вспомогательного видов разрешённого использования земельных участков на основной и (или) вспомогательный виды разрешённого использования земельных участков виды, предусмотренные в составе градостроительного регламента, выбираются правообладателями земельных участков самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований».

Жалоба дошла до президента

В декабре прошло судебное заседание, на котором суд вынес решение о расторжении договора купли-продажи. Что получается? Чурсин лишается земельного участка, которым владел с 2009 года, который облагородил, кстати, сумма работ составила около 1,3 миллиона рублей.

После такого решения невольно всплывает ещё один интересный момент: летом законность договора купли-продажи уже пытался оспаривать в суде сосед Александра по земельному участку Дмитрий Костицын. В удовлетворении исковых требований ему было отказано. В решении серпуховского суда от 15 июня 2016 года чётко сказано: «Как установлено в судебном заседании процедура предоставления земельного участка за плату Чурсину А.В. соблюдена». При этом, суд не находит оснований для признания иска одним из ответчиков - Администрации Серпухова и комитета по управлению имуществом г.Серпухова.

И вот вопрос: почему 15 июня 2016 суд отказал в оспаривании законной сделки, а 29 декабря того же года коренным образом поменял своё решение, решив удовлетворить исковые требования КУИ? Ответ лежит на поверхности:

у администрации Серпухова и Комитета по Управлению Имуществом появился интерес к данному земельному участку, очевидно, для предоставления его третьему лицу.

За комментариями мы обратились к адвокату Игорю Сухоруких, представляющему интересы Александра Чурсина.

- Такой вопрос действительно невольно возникает у всех. Ответ, как мне кажется, только один, - поясняет юрист. - То обращалось некое физическое лицо, а теперь истцом выступила мэрия. Рассуждать об этом можно до бесконечности. Незаконность такого решения однозначна. Я думаю, у нас есть все шансы добиться справедливости.

Что ж, выходит, предприниматели нашим чиновникам покоя никак не дают, страсти разгораются совсем нешуточные, только вот Чурсину они явно не в радость: суд, решение которого просто обескураживает, угроза лишиться законно приобретённого участка земли - нервы у человека уже на пределе. Хотя действия мэрии выглядят смешно: администрация обвиняет саму себя в незаконной сделке.

Получается, что администрация нарушает закон земельного кодекса ст.22 п.8 и ст.250 гражданского кодекса Российской Федерации. В существующем договоре купли-продажи указано ,что КУИ Серпухова продал земельный участок, свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц , и гарантирует, что ни под каким запрещением не состоит.

Но бизнесмен и его адвокат сдаваться не намерены. Президент РФ требует прекратить «кошмарить бизнес», однако местные власти прислушаться к этому не спешат. Уже подана апелляционная жалоба в Московский областной суд, жалоба в серпуховскую прокуратуру, Московскую областную думу и уполномоченному при Президенте России по защите прав предпринимателей Борису Титову. Сомнений в том, что история дойдёт до главы государства, нет. 1 февраля Чурсин получил письмо от Титова: «Ваше обращение принято к рассмотрению. Обращению присвоен входящий №00184-ОБ/2017 31 января 2017 года».

«Ока-инфо» продолжит следить за развитием ситуации.

18 февраля 2017