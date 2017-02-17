Есть путёвки для льготников
Не упустите возможность отдохнуть на море
В Серпуховском районном управлении социальной защиты населения министерства социального развития Московской области имеются санаторно-курортные путевки в санатории Краснодарского края, Ставропольского края, Крым для одиноко проживающих региональных льготников (пенсионеров, ветеранов труда, тружеников тыла реабилитированных лиц и лиц пострадавших от политических репрессий) прекративших трудовую деятельность и чей среднедушевой доход семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области 16978 рублей.
Для получения путёвки в отдел обеспечения соцгарантий необходимо предоставить следующие документы:
1. Паспорт гражданина России + копия (Ф.И.О. прописка)
2. Пенсионное удостоверение + копия
3. Удостоверение о праве на льготы + копия
4. Трудовая книжка + копия (титульный лист, начало трудовой деятельности и конец)
5. Справка учреждения здравоохранения о наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-курортного лечения по форме № 070/у-04;
6. Справка с места жительства о составе семьи
7. Справки о доходах всех членов семьи за 3 последних месяца
Телефон для справок 35-15-91
18 февраля 2017
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