Отгадай загадку - получи приз!

«Ока-инфо» продолжает розыгрыш ценных призов.

Не будем нарушать традиции и поздравим всех мужчин и женщин с наступающими праздниками: 23 февраля и 8 марта. Мы приготовили для вас ценные призы от наших спонсоров, но для того, чтобы их получить, вам нужно отгадать наши загадки.

Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете мужчин и женщин, так или иначе, связанных с газетой «Ока-инфо». Это и будет темой наших загадок.

Условия: в №№3-5 ищите первые задания. В следующем номере выйдут все вопросы, опубликованные раннее. Ответы принимаются до 28 февраля на электронную почту: oka-reklama@mail.ru

1 марта все правильно ответившие получат приглашение на участие в розыгрыше призов, который состоится 3 марта. Без подарка никто не останется!

На этой неделе мы приготовили для вас перечень профессий и фамилий наших сотрудников, как вы думаете, кто есть кто в нашей редакции?

Дизайнер, Водитель, Журналист, Менеджер

Юлия Калугина, Кузьмина Ольга, Большакова Александра, Бейлинсон Михаил

Спонсоры:

1. Гостиница «Дворянская»: Ворошилова, 56, тел.:35-46-72, 8-929-929-87-27, www.dvoranska.ru

2. Ресторан «Жемчужина»: Красный Текстильщик, 2,тел.:8-903-012-38-92, 8-926-800-70-58

3. Студия натяжных потолков «Парсек»: Ворошилова, 133/16, тел.: 76-48-48, 8-909-964-04-79, www.СтудияПарсек.рф

4. кафе «Башня»: Ворошилова, 130, тел.8-925-704-03-33

5. Студия косметического отбеливания зубов «White&Smile international»: Ворошилова, д.70, ТЦ «70», 2 этаж, тел.8-925-171-52-00, vk.com/white_smile_serpuhov

6.Соляная пещера здоровья: Ворошилова, д. 137, офис 30, тел. 8-925-154-49-00,

serppeshera.ru, vk.com/serppeschera

7. Магазин «Рыболов». Калиновская база, бутик № 2, тел.: 31-04-18, 31-39-33

8. Магазин "Компьютерный мир": Ворошилова, 94 ТЦ "Навигатор", 2 этаж; тел. 12-81-95, navigator-comp.ru

19 февраля 2017