Доктор твоего тела

Мы побывали в самом прогрессивном медицинском центре Серпухова

На что мы любим тратить деньги? На путешествия, одежду, вкусную еду, яркие впечатления... Но всё это становится бессмысленным, если мы чувствуем боль. Причины могут быть разными, одна из самых распространённых – заболевания опорно-двигательного аппарата. Кто хоть раз чувствовал боли в пояснице, лопатке, ноге, кто испытывал сложности с элементарными движениями, ни на что не променяет радость безболезненной жизни. Возможно ли начать новую, здоровую жизнь, распрямиться внутренне и внешне? Врачи центра прогрессивной медицины «Доктор Позвонков» уверены, что да.

Наше мышление устроено так, что, когда мы слышим о платных медицинских услугах, особенно высокотехнологичных, сразу возникает недоверие: не попытаются ли из нас «выкачать» побольше денег, возможно, даже за несуществующий диагноз. Сомнения эти объяснимы, однако, в «Докторе Позвонкове» они исчезают после первой же консультации главного врача. Ольга Засыпкина – редкий пример молодого профессионала, который не желает ограничиваться институтской программой и примером старших поколений, ищет новые методы лечения, постоянно учится, повышая квалификацию. На сегодняшний день она – врач-вертеброневролог, мануальный терапевт, специалист по тракционному вытяжению позвоночника, остеопат. В отличие об большинства городских специалистов Ольга отказалась от работы по совместительству, всё своё время она посвящает работе в центре «Доктор Позвонков». Результат – сотни довольных пациентов, для которых она стала не просто лечащим врачом, но и другом, а в самых серьёзных случаях – спасителем.

Перед интервью Ольга предлагает корреспонденту провести осмотр и вскоре называет ортопедический диагноз. Ошибки быть не может – этот же диагноз уже подтверждён рентгеновским исследованием, но доктору мы о нём ничего не говорили.

- Я – практик, – признаётся Ольга. – Очень много времени посвятила изучению новейших направлений в медицине, вложила в образование немалые деньги, зато теперь могу помогать людям, на которых ставят крест в наших бесплатных больницах. То, как лечат у нас в стране болезни и травмы позвоночника, не выдерживает никакой критики. Это либо сложная и рискованная операция, либо постоянные дозы обезболивающего, либо отказ от нормальной жизни. Мы же предлагаем восстанавливать нормальную физиологию позвоночника безоперационно, безопасно и – это главное – комплексно.

Доктор проводит нас внутрь клиники. В каждом из уютных маленьких кабинетов находится средство от болезней. Их много, они разнообразны, и действуют на недуги сообща. Вот лаборатория. Абсолютно любые анализы по доступным ценам, без накруток, которые позволяют себе сетевые конторы. Здесь же стоит центрифуга для выделения плазмы крови.

- До нас в Серпухове препарат на основе собственной плазмы пациента применяли только в области косметологии. Мы же, используя современные медицинские исследования, успешно лечим инъекциями плазмы болезни суставов. Тромбоцитарная плазма – это мощнейший стимулятор процессов регенерации, – комментирует Ольга.

Здесь же находится аппарат для озонотерапии. Озон способствует расширению сосудов включая мельчайшие капилляры, следовательно – понижает артериальное давление. Благодаря озону гемоглобин лучше переносит кислород – и это само по себе является отличной профилактикой осложнений при сахарном диабете. Введение озона благотворно влияет на самочувствие, снимает утомление, избавляет от токсикоза в первом триместре беременности. Озон можно вводить в сустав или околосуставное пространство в качестве мощного противовоспалительного средства.

Следующую остановку мы делаем в кабинете тракционного подводного вытяжения позвоночника. В просторной ванне, наполненной жидкостью, лежит молодая девушка. У неё компрессионный перелом позвоночника – не столь уж редкий диагноз, который запросто может испортить всю жизнь. На вопрос, как себя чувствуете, пациентка блаженно улыбается: «Великолепно». Процедура тракционного подводного вытяжения абсолютно безболезненна и эффективна. С её помощью лечатся такие сложные заболевания как межпозвонковые грыжи, протрузии позвоночного диска, искривления позвоночника. Одна процедура длится около полутора часов. Пациента погружают в ванну с тёплой жидкостью, чтобы снять напряжение в мышцах, а затем начинают деликатно растягивать тело. Процессом управляет компьютерная программа, подобранная с учётом индивидуальных особенностей человека. Хорошенько потянувшись, вы не выскакиваете из ванны, а чинно поднимаетесь на электроподъёмнике, чтобы затем полчаса полежать на кушетке и надеть бандаж. Одна процедура длительностью полтора часа стоит 1500 рублей. Для достижения выраженного эффекта бывает достаточно 10 процедур. Согласитесь, 15 тысяч рублей за здоровую спину – это не много.

- А сейчас я вам покажу наших помощниц, – интригующе обещает Ольга и проводит нас в дневной стационар Центра, где одна из пациенток принимает процедуру гирудотерапии. Пиявки с давних времён стояли на страже здоровья человека. Вопреки заблуждениям, пиявки отсасывают совсем немного крови, в основном – лимфу. Её потеря стимулирует выработку интерферона, избавляет от застойных явлений. А фермент слюны пиявки содержит уникальный набор полезных веществ. Для тех, кто заинтересовался гирудотерапией, есть приятная новость: постановка одной пиявки теперь подешевела и стоит не 150 рублей, а всего 100. Также в течение февраля будет действовать 50% скидка на уколы озона.

Одно из востребованных направлений работы Центра – стоматология и ортодонтия. Ведущим специалистом в этой области является Александр Засыпкин. Между прочим, супруг Ольги. И здесь, как и во всём прочем, у «Доктор Позвонков» прослеживается собственный почерк. Спасти всё, что можно спасти – вот кредо здешних стоматологов. При нас женщину отговорили от удаления нескольких зубов и постановки имплантов, на которые она была готова морально и материально, выписав ей современные брекеты.

На обратном пути встречаем в фойе самых маленьких клиентов центра. Мамы знают, как туго в городе с детскими специалистами. Даже в платном центре не всегда можно рассчитывать на добросовестную консультацию детского ортопеда. «Доктор Позвонков» в этом плане – приятное исключение из правил. Здесь малышу не только своевременно поставят диагноз, но и предложат щадящие методы исправления ситуации. Например, комфортные ортопедические стельки, которые по вашим меркам прямо на приёме изготовит ортопед-травматолог Андрей Барков.

Человек – уязвимое существо. Недаром говорят, что здоровых людей не бывает. Болезни подтачивают нас от рождения до смерти, и не всегда это происходит по нашей вине , чаще – по незнанию или нежеланию знать. Но этот же самый человек – существо удивительно сильное. Его сила – в способности задействовать все возможные ресурсы – природу, науку, человеческий гений – себе на благо. Визит в Центр «Доктор Позвонков» оставил ощущение надежды на лучшее, которая есть до тех пор, пока человек любит жизнь.

19 февраля 2017