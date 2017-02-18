Митинг в Васильевском. Как это было

Наши корреспонденты засвидетельствовали одну из самых масштабных акций протеста за последние годы

Субботним утром серпуховичи могли вдохнуть полной грудью - в этот день в город не тянуло гарью с коптящего полигона ТБО в Съяново. Спасибо, видимо, нужно сказать ветрам. Зато стоило выехать на старую Симферопольку, как даже в машине становилось не по себе, салон буквально заполнялся дымом, от которого некуда деться. Это на себе испытали все, кто решился приехать на митинг в Васильевское - путь пролегал как раз мимо набившей оскомину свалки.

Кстати, приехали, возможно, далеко не все желающие. Изначально, напомним, планировалось два митинга - в Паниково и Васильевском, но в итоге было принято решение объединить их в один. Ситуацией умело воспользовались провокаторы, расклеившие по всем Ивановским дворикам объявления, гласящие, что приезжать нужно именно в Паниково. Но основная масса людей всё-таки добралась до правильного адреса, и в общей сложности на стадионе в Ваксильевском собралось не менее пятисот человек. Получилось довольно масштабно.

При входе всем раздавали листовки с резолюцией митинга, в которой говорилось, что ущерб лесным насаждениям Серпуховского района уже составил 147 миллионов рублей, не говоря уже о подпорченном здоровье жителей. Требований было три:

1. От Следственного комитета - возбудить уголовное дело по статьям 247, 251, 254, 261 УК РФ в отношении должностных лиц министерства экологии и природопользования Московской области, на которых лежит функция надзора и регулирования данного вида деятельности.

2. От губернатора Подмосковья - ввести режим чрезвычайной ситуации и выделить денежные средства на рекультивацию полигона ТБО «Съяново-1».

3. От администрации Серпухова и ООО «Первая гильдия» - безотлагательно провести мероприятия по вопросу пожаротушения, разработать проект рекультивации и провести рекультивацию полигона.

Требования простые и ясные даже для детей. Собравшиеся с ними, естественно, были согласны. Поочерёдно на трибуну поднимались простые жители Серпухова и Серпуховского района, врачи, главы поселений, политики, чтобы высказать своё мнение о сложившейся ситуации. Пламенные речи сменялись отчаянными жестами и призывами к губернатору Воробьёву уйти в отставку.

Народ, нужно отметить, пришёл не с пустыми руками. Многие заготовили баннеры. Вот малыши с растяжками «Хотим чистого воздуха» и «Дайте нашим детям дышать свежим воздухом». Вот взрослые с плакатами следующего содержания: «Свалка ТБО в Съяново-1 - геноцид народа», «Путин, спаси нас от смрада», «Требуем закрыть полигон ТБО», «Жариков, открой мост на Оборонной». Требования простые и ясные. У людей, что называется, накипело.

На митинг приехал и глава Серпуховского района Александр Шестун.

- Свалка горит, люди дышат отравой, но выйти на митинг всем некогда, - начал своё выступление Шестун. - Но если мы не будем выходить и требовать соблюдения своих законных прав, то ничего не изменится. Сегодня правительство Московской области, а конкретно, комитет по тарифам и ценам, не закладывает деньги на рекультивацию. При Громове и Шойгу закладывалось около 50 процентов средств - заработал миллиард, потрать 500 миллионов на рекультивацию. Все последние годы закладывалось только пять процентов - на эти средства можно только присыпать свалку землёй.

В общей сложности мероприятие продлилось около часа, но, несмотря на мороз, до самого «финального свистка» никто и не думал расходиться. Завершился митинг выступлением районного депутата Николая Дижура.

Какая реакция последует со стороны ответственных за отравление жителей, предугадать сложно, но ясно, что проблема не решится ни сегодня, ни завтра. А посему можно смело предполагать, что этот митинг - далеко не последний.

18 февраля 2017