Современные отделочные пиломатериалы из дерева

Мы расскажем про отделку, привлекательную эстетически и безопасную для здоровья

В современном строительстве для внутренней и наружной облицовки зданий все чаще используют обшивные пиломатериалы. Обусловлено это несколькими факторами. Отделка натуральным деревом создает в помещениях чувство комфорта и домашнего уюта, а внешнему виду зданий придает эстетическую привлекательность. Это экологически чистый материал, поэтому безопасен для здоровья. Обшивные пиломатериалы обладают повышенными звуко- и теплоизоляционными свойствами, а также, благодаря особенностям монтажа, позволяют скрывать строительные дефекты. Располагать доски можно как вертикально, так и горизонтально.

Наибольшей популярностью среди обшивочных материалов пользуется евровагонка, вагонка-штиль, блок-хаус и имитация бруса. Сырьем для их производства может служить сосна, кедр, лиственница, ель, осина, ясень, ольха, дуб или липа, но в основном используют все же хвойные породы деревьев. Элитное, соответственно, и более дорогое сырье это канадский кедр, который отличается своеобразной фактурой и широкой цветовой гаммой.

Принцип и стадии производства различных видов погонажа, как еще называют обшивные пиломатериалы, одинаковы. Предварительно происходит отбор и заготовка досок с помощью ленточной пилорамы. Затем доски поступают в сушильные камеры, где выдерживаются определенное время при температуре, заданной технологическим регламентом. Конечная влажность древесины должна быть не более 12%. Следующая стадия предполагает формирование монтажного соединения шип – паз. Этот процесс осуществляется на фрезерных станках.

Затем происходит обрезание торцов досок на торцовочных станках. Если длина заготовок отличается от данного параметра готовых изделий, то доски склеивают. Длина обшивных пиломатериалов варьирует в пределах 1–6,5 метров с шагом 0,25. На последнем этапе формируется геометрия поверхности досок. Для этого используются специальные фрезерные станки, которые, соответственно различаются специальными насадками, благодаря чему и формируются разные виды отделки. Готовые изделия шлифуют и покрывают лакокрасочными материалами.

Евровагонка бывает трех классов: А, В и С. Первый подразумевает отсутствие каких-либо дефектов. Доски класса В могут содержать сучки, а С – углубления. Для евровагонки в отличие от обычной характерно наличие канавок на внутренней стороне, что в процессе эксплуатации позволяет избежать наличия конденсата. Вагонка-штиль отличается от евро отсутствием углублений на лицевой стороне. Это позволяет создавать идеально ровные и гладкие поверхности. Поэтому часто ее используют для отделки потолка и пола.

Блок-хаус внешне имитирует цельное бревно и благодаря своей конструкции обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Он обычно используется для внешней отделки зданий. Выделяют 4 сорта данного пиломатериала: Экстра, А, В, С. Отличаются они количеством и размером сучков, наличием трещин и сколов. Лучшим считается сорт «Экстра», т.к. для него характерно отсутствие каких-либо изъянов древесины.

Имитация бруса - в этом случае название обшивного материала само говорит о внешнем виде доски. После укладки его невозможно отличить от обычного бруса. Классифицируется доска таким же образом, как и блок-хаус. Все обшивные пиломатериалы обладают таким достоинствами как механическая прочность, устойчивость к старению, долговечность, простота монтажа, относительно низкая стоимость.

18 февраля 2017