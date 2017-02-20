Серпухов возьмут в кольцо

Идею включить в «Золотое кольцо России» Серпухов, Зарайск, Коломну поддержал Владимир Путин

Ещё в прошлом году в Мособлдуме обсуждался вопрос о включении ряда городов региона в «Золотое кольцо России». И вот об этом вновь зашёл разговор на совете законодателей ЦФО, который состоялся в минувшую пятницу в Сергиевом Посаде. Председатель областного парламента Игорь Брынцалов на встрече с журналистами, состоявшейся после заседания, отметил: «У нас много городов: это и Серпухов, и Зарайск, и Коломна. Они все имеют серьезную историю, традиции. Мы будем давать свои предложения, думаю, ими заинтересуются».

О том, что все три города, скорее всего, окажутся в заветном списке, сказал и полпред президента России Александр Беглов. По его словам, Президент РФ Владимир Путин поддержал включение в «Золотое кольцо России» Серпухова, Коломны и Зарайска.

Беглов также указал на большие перспективы Подмосковья в сфере туризма, т.к. 20% всех культурных объектов страны приходится именно на этот регион. Кроме того, отметил полпред, на территории Подмосковья находится около 6000 исторически значимых объектов. Каждый год здесь проводится около ста мероприятий. Всего действует около двухсот туристических маршрутов.

Помимо этого, участники заседания обсуждали новые подходы в развитии внутреннего и выездного туризма. Например, в Московской области с 2017 и до 2021 года будет действовать губернаторская программа, которая рассчитана на поддержку малого и среднего предпринимательства в сфере гостиничного бизнеса.

Фотограф Дмитрий Миненко

20 февраля 2017