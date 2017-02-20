Чего хочет Алексей Попов?

В рамках рубрики «Вопрос недели» мы решили узнать у городских и районных представителей сильного пола, чего же им так не хватает

Ни в какой другой период года мы так не ощущаем свою гендерную принадлежность, как в несколько недель с середины февраля до 8 марта. Обострению противоречий способствует то, что именно в эти дни нам надо угадывать и воплощать желания друг друга: женщинам - присматриваться к рыболовным снастям и билетам на хоккей, мужчинам - разнюхивать парфюмы и щупать кружева бельевых комплектов. А может, все наши представления о вкусах друг друга - не более чем стереотипы? Мы выбрали пять непохожих друг на друга мужчин и спросили, какие подарки доставляют им удовольствие, а про какие хочется забыть.

Алексей Попов, глава Липицкого сельского поселения.

- Это сложный вопрос. Я был бы рад хорошему домашнему ужину. Жена очень вкусно запекает утку - с черносливом, с овощами. Вот это я люблю. Пена для бритья? В принципе, нормальный подарок, но если жена мне его преподнесёт - я удивлюсь, ведь я отрастил бороду. Вообще, я "вещичник" - люблю одежду, особенно модные галстуки. В коллекции их уже много, но всегда буду рад обновке. Еще мне кажется, что неплохим подарком может стать билет на какое-то зрелище, например, хоккейный матч. Но и просто в кино на приключенческий фильм пойду с удовольствием.

20 февраля 2017