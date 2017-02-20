Суицид шестиклассника и сбитый мужчина на «зебре»
ТОП-5 событий прошедшей недели Серпуховского региона
В рубрике «Выбор читателей» представляем вашему вниманию хит-парад - пять самых горячих новостей прошедшей недели, которые вы случайно могли не заметить. Навёрстывайте упущенное, без этих новостей вы выпадете из жизни южного Подмосковья.
Номер пять
«Севрюгин не хочет смотреть правде в глаза»
Рейтинг открывает материал об Андрее Севрюгине, а точнее о том, что он скрывает.
Ранее Севрюгин числился замом начальника управления собственной безопасности (УСБ) ГУВД Москвы. В 2012 году он оказался причастным к скандалу о рабстве в магазине «Продукты» столичного микрорайона Гольяново, который развернулся так, что дело дошло уже и до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Будут ли зама Жарикова допрашивать как свидетеля или он будет представлен как один из «фигурантов», пока не понятно.
Номер четыре
Сбитый мужчина доставлен в больницу
В Серпухове водитель сбил пешехода на зебре утром 14 февраля по улице Борисовское шоссе, дом 37, напротив суши-бара «Минаки».
В результате молодой мужчина был госпитализирован в серпуховскую больницу имени Семашко с травмами различной степени тяжести.
Номер три
«Ещё не остыли в памяти истории с исчезающими по всему городу ларьками, как, очевидно, начинаются новые. Только на этот раз мэрия Серпухова замахнулась на рыбку покрупнее. Целью стал владелец сети магазинов «Тагет» Александр Чурсин. Теперь торговое здание, в котором серпуховичи и даже жители соседних городов уже давно привыкли покупать стройматериалы, может буквально повиснуть в воздухе - серпуховский Комитет по управлению имуществом пытается через суд вернуть муниципалитету законно купленный Чурсиным участок земли рядом с «Тагетом», который находится на Северном шоссе, 34. Речь о парковке для клиентов магазина, которую в 2013 году согласовал на тот момент главный архитектор Серпухова Максим Долгушев».
Номер два
Ушедшая из дома девушка нашлась
«В начале недели почти все СМИ региона разметили информацию о пропаже Алины Устиновой. Восемнадцатилетняя серпуховичка ушла из дома, не сказав родственникам ни слова. Ориентировки на беглянку были разосланы по всем СМИ и крупным пабликам в социальных сетях. В итоге девушку разыскал её старший брат. О местонахождении Алины ему сообщила общая знакомая, к которой девушка напросилась на ночлег. Интересно, что до этого момента Алина тоже ночевала у подруг, но ни одна из них не сочла нужным уведомить семью беглянки о её визите.
Как пояснили в пресс-службе МВД, Алина прекрасно знала, что её разыскивают».
Номер один
В Серпухове шестиклассник покончил с собой
«Как сообщил телеканал «360», школьника обнаружили повешенным у себя дома в шкафу. Мать погибшего ребёнка находилась в соседней комнате во время совершения самоубийства.
Как удалось выяснить, мальчик являлся учеником Лицея «Серпухов». Возможно, к суициду его подтолкнула «игра», целью которой является смерть играющего. Дети находят подобные игры в сети, где анонимные ведущие дают им задания в течение определенного времени. Организаторы игры, будучи психологами подавляют волю детей настолько, что участники выполняют их приказы без сомнений. Последним заданием является самоубийство».
20 февраля 2017
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