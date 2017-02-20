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Посвящается он прекрасным дамам, ибо состоится 8 марта в 14.00.
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Бал в честь прекрасных дам
Серпуховский историко-художественный музей уже второй раз в нынешнем году приглашает на бал
Посвящается он прекрасным дамам, ибо состоится 8 марта в 14.00.
Устроители его так и назвали - «Бал роз и мимоз». Программа исключительно праздничная. Сначала гостей пригласят на выставку «Двое». После того, как они зарядятся атмосферой любви, верности, в парадном Белом зале и начнётся праздник, который откроет клуб исторического бального танца «Ренессанс». В перерывах между танцами можно будет поиграть в фанты, принять участие в конкурсах. Подустали от танцев? Можете пройти мастер-класс «Весенние цветы». И помните, что приветствуются пары в бальных костюмах
20 февраля 2017
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