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Пущинский Дворец спорта «Ока» готовится к наплыву посетителей. И связано это с приятной для горожан новостью: с 1 марта пенсионеры, многодетные и малообеспеченные семьи смогут посещать бассейн и тренажерный зал бесплатно один раз в неделю: в субботу с 11.00 до 12.00.
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Для льготников - бесплатно
Пущинский Дворец спорта «Ока» готовится к наплыву посетителей. И связано это с приятной для горожан новостью: с 1 марта пенсионеры, многодетные и малообеспеченные семьи смогут посещать бассейн и тренажерный зал бесплатно один раз в неделю: в субботу с 11.00 до 12.00.
Всем, кто захочет воспользоваться предложением, нужно иметь при себе документ, подтверждающий льготы и медицинский допуск, который также бесплатно можно получить в медкабинете Дворца.
20 февраля 2017
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