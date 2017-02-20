Для льготников - бесплатно

Пущинский Дворец спорта «Ока» готовится к наплыву посетителей. И связано это с приятной для горожан новостью: с 1 марта пенсионеры, многодетные и малообеспеченные семьи смогут посещать бассейн и тренажерный зал бесплатно один раз в неделю: в субботу с 11.00 до 12.00. 
Всем, кто захочет воспользоваться предложением, нужно иметь при себе документ, подтверждающий льготы и медицинский допуск, который также бесплатно можно получить в медкабинете Дворца.

20 февраля 2017



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