Школьник повесился из-за игры?

Сколько детей ещё заберёт интернет, прежде чем на проблему обратят внимание власти? 


Как мы сообщали ранее, 12-летний ученик лицея «Серпухов» покончил с собой. Трагедия случилась в прошлую пятницу и взбудоражила весь город. Мальчика нашли повешенным в шкафу своей комнаты. По официальной версии, это было самоубийство. Как сообщил источник редакции, мальчик играл в игру «Синий кит», цель которой -смерть участника игры. Мы разобрались, что это за игра и почему это стало популярным. 

Шаг 1. Ребёнок узнаёт об игре.
Источником информации являются его сверстники и друзья. Но чаще всего информацию об игре участник черпает из Сети. 

Шаг 2. Вступление в игру.
Для того, чтобы вступить на дорожку, конечным пунктом которой является смерть, детям достаточно разместить на одной из своих страниц определённые хэштеги #синийкит, #явигре #тихийдом и другие. Иногда у потенциального участника игры можно найти стихи с тематическими тегами. По ним кураторы (организаторы) находят жертв. Удостоверившись в том, что ребёнок настоящий и не является фейковой страницей, они принимают его в игру.

Шаг 3. Игра. 
Как было сказано выше, цель игры - убить участника его же руками. Но сделать это сходу невозможно. Втеревшись в доверие к детям, их кураторы в течение пятидесяти дней выдают им задания и требуют их выполнения. Вот, например, типовой набор заданий:
На руке лезвием вырезать f57. Проснуться в 4.20 и смотреть страшные видео. Порезать вдоль вен руку (не глубоко). Только три пореза. Нарисовать кита на листочке. Если ты готов стать китом - пишешь на ноге лезвием «да». Если нет, то делаешь со своей рукой всё, что хочешь (много порезов и так далее).
Оставшиеся дни до суицида ребёнок просыпается в 4.20, смотрит страшные видео, слушает угнетающую музыку, всё больше утверждаясь в намерении покончить жизнь самоубийством. В последний день игры ребёнку дают приказ убить себя. 
Почему дети играют в игру «Синий кит»? Играм со смертельным исходом подвержены дети, которые находятся в подавленном состоянии, не находят общего языка со сверстниками или понимая в семье. Если знать обо всех эти признаках и правилах игры, то большинство трагедий можно будет избежать. 
Отметим, что в нашем случае, по словам источника близкого к семье погибшего мальчика, Следственный комитет завёл уголовное дело по статье 110 «Доведение до самоубийства»

20 февраля 2017



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