«Хару Мамбуру» для защитников

В ГТРК «Корстон» выступит одна из самых эксцентричных групп нулевых

«Люди больше не услышат наши юные смешные голоса», - пели они на рубеже веков, прошло почти 20 лет, а их необычные голоса до сих пор звучат для поклонников и, судя по количеству уже проданных билетов на концерт и по гастрольному графику, будут звучать еще долго.

А появилась группа «Ногу свело», как и многие замечательные вещи, почти случайно. Начинающий музыкант, студент третьего курса МАИ Максим покровский пришел на прослушивание к двум таким же молодым музыкантам - Виталию Ашкевскому и Василию Раевскому. Ребята спелись и решили сколотить свой коллектив, который в шутку назвали «Ногу свело». Отвязные парни с бредовыми, но очень настроенческими песнями быстро полюбились институтской молодёжи, и вскоре группа уже выступала на московских рок-фестивалях. С выходом первых альбомов популярность становится всероссийской.

Максим Покровский всегда стремился плыть против течения, говорить о том, о чём другие боятся или стесняются. Когда «Ногу свело» чудом попала на национальный отбор конкурса песни «Евровидение», он предложил для исполнения песню «Московский романс», исполненную от лица нищих в столичном метро. Конечно, ни о какой путевке на европейское песенное первенство после этого не могло быть и речи. А в одиозной «Матной песне» непечатное слово повторяется аж 51 раз! Клипы «Ногу свело» неизменно шокировали публику отсутствием гламура и необычным для шоу-бизнеса натурализмом.

Покровский одним из первых в нашей стране музыкантов принял участие в телевизионных реалити-шоу и неплохо показал себя на проекте «Последний герой», но, как только тенденция стала массовой, сошел с экранов и страниц глянца. Женат, воспитывает двоих детей и по-прежнему не признает никаких авторитетов в творчестве.

На концерте прозвучат как новые песни «Ногу свело», так и те композиции, за которые слушатели когда-то полюбили группу.

Концерт состоится в ГТРК «Корстон» 25 февраля. Сбор гостей - в 22:00.

21 февраля 2017